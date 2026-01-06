کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:در حال حاضر شرایط برای هرس کلیه درختان مثمر و غیرمثمر مساعد است.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: باغداران نسبت به اجرای عملیات ۴ کود در باغات میوه و همچنین یخ آب زمستانه در باغاتی که امکان آن فراهم است، اقدام کنند.

وی با تاکید بر کنترل دمای گلخانه ها افزود: گلخانه داران نسبت به تامین سوخت، تنظیم دما و رطوبت، بستن دریچه ها و ۲ پوشش کردن جداره پایین گلخانه ها جهت جلوگیری از نفوذ سرما اقدام کنند.

رفیعی با بیان اینکه شرایط برای هرس کلیه درختان مثمر و غیرمثمر مساعد است، گفت: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتی با توجه به وزش باد در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر انتقال کندوهای زنبور عسل به مکان های مناسب جهت ایمن ماندن از سرما و وزش باد تصریح کرد: کشاورزان نسبت به افزودن ضدیخ و تخلیه آب ادوات و رعایت مسائل فنی برای جلوگیری از یخ زدگی استخرهای آب اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی در مناطقی از جنوب شرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می شود.

تا روز جمعه در اکثر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود و به علت سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی دور از انتظار نیست.