کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است

باشگاه خبرنگاران جوان- میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس دستور رئیسجمهور و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی از اجرای این طرح حفظ قدرت خرید مردم است، به همین دلیل، شیوه جدیدی در ارائه کالابرگ طراحی شده است.
او گفت: در این شیوه، مردم یا میتوانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمتهای روز از مجموعه کالاهای عرضهشده خریداری کنند یا اینکه میتوانند کالاها را با قیمتهای سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالاها اختصاص دهند.
وی با اشاره به نمونهای از این سازوکار گفت: برای مثال، قیمت روغن که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم بود، با انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده، قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ افرادی که تمایل دارند، میتوانند روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان با سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در مجموع، قیمت سبد مصرفی خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، بیش از قیمت کالاهای اساسی است که به طور متوسط جامعه مصرف میکند.
وی افزود: در اثر این سیاست، قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج و مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش نیز مربوط به روغن خوراکی است. اما مجموع این قیمتها براساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است. مردم میتوانند کالاها را با قیمتهای سابق تهیه کنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
میدری ادامه داد: به همین ترتیب، قیمت مرغ میتواند همچنان در سطح ۱۳۵ هزار تومان، قیمت برنج حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پنیر حدود ۹۲ هزار تومان باقی بماند. جزئیات این شیوه جدید در برنامهای مفصلتر توسط بنده یا همکارانم به اطلاع مردم خواهد رسید.
او افزود: همچنین افرادی که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمیکردند، از روز شنبه امکان ثبتنام در سامانه را خواهند داشت و در همین ماه میتوانند کالابرگ دریافت کنند.
میدری تأکید کرد: ثبتنام از طریق سامانه انجام میشود و تنها چند دقیقه زمان میبرد. از مردم درخواست میکنیم طبق زمانبندی اعلامشده به سامانه مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به وزارت تعاون و ادارات کل بهطور جدی خودداری کنند.