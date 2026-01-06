کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شده و می‌‎توانند از چهارشنبه برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی از اجرای این طرح حفظ قدرت خرید مردم است، به همین دلیل، شیوه جدیدی در ارائه کالابرگ طراحی شده است.

او گفت: در این شیوه، مردم یا می‌توانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمت‌های روز از مجموعه کالا‌های عرضه‌شده خریداری کنند یا اینکه می‌توانند کالا‌ها را با قیمت‌های سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالا‌ها اختصاص دهند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این سازوکار گفت: برای مثال، قیمت روغن که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم بود، با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ افرادی که تمایل دارند، می‌توانند روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان با سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم دریافت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در مجموع، قیمت سبد مصرفی خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، بیش از قیمت کالا‌های اساسی است که به طور متوسط جامعه مصرف می‌کند.

وی افزود: در اثر این سیاست، قیمت کالا‌هایی مانند روغن، برنج و مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش نیز مربوط به روغن خوراکی است. اما مجموع این قیمت‌ها براساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است. مردم می‌توانند کالا‌ها را با قیمت‌های سابق تهیه کنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

میدری ادامه داد: به همین ترتیب، قیمت مرغ می‌تواند همچنان در سطح ۱۳۵ هزار تومان، قیمت برنج حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پنیر حدود ۹۲ هزار تومان باقی بماند. جزئیات این شیوه جدید در برنامه‌ای مفصل‌تر توسط بنده یا همکارانم به اطلاع مردم خواهد رسید.

او افزود: همچنین افرادی که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند، از روز شنبه امکان ثبت‌نام در سامانه را خواهند داشت و در همین ماه می‌توانند کالابرگ دریافت کنند.

میدری تأکید کرد: ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود و تنها چند دقیقه زمان می‌برد. از مردم درخواست می‌کنیم طبق زمان‌بندی اعلام‌شده به سامانه مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به وزارت تعاون و ادارات کل به‌طور جدی خودداری کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
لطفا بگید این طرح شامل همه دهک ها میشه و چه زمانی و تا چه زمانی اعتبار دار
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
کالابرگ یک میلیونی. شامل کیا میشه لطفا شامل کدام دهک ها میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
برخی از خانوار ها از سه ماه قبل یارانه آنها قطع گردیده است در مورد کالا برگ جدید هم برای آنان رسیدگی شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت مرغ دیروز 160 درحال حاضر 30 الی ۴۰ تومان بیشتر شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
سبد کالا بنفع همان اهتکارکننده گان ارز گرفته برای واردات بر نگردانده داده میشود همان شرکتهای زنجیره ای هم جنسها را اهتتکار کردند وهم ارز گرفتند حبوبات وارد کنند نیاوردند الان باید سبد کالا را از آنها واگذارگردید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
تفاوت ارز ترجیحی وقیمتی که حماس همتی گذاشته 100هزار تومان میشود آیا از 100فقط یک میلیون بملت می رسد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۶ دی ۱۴۰۴
دادن کالابرگ هر نفری یک میلیون چطور می تواند این حجم از گرانی را پاسخکو باشد گرانی دارو و گرانی مسکن گرانی خودرو گرانی لباس گرانی لوازم التحریر گرانی لوازم خانگی،گرانی مواد برداشته گرانی شوینده ها گرانی گوشت مرغ ماهی گرانی لبنیات گرانی خشکبار گرانی برنج گرانی میوه گرانی سبزی گرانی نان گرانی هزینه های دلاری با حقوق ریالی گرانی درمان گرانی زندگی چطور این یک میلیون پاسخ جهش قیمت های مایحتاج مردم در ایزان است تمام عملکرد دولت ومجلس این حکومت در جهت منافع و سود وجیب مسیولین است نه مردم دلار و سکه ساعتی گرانی می شود و پول ملی،ایران در برابر دلار امریکا به خاک نشستند دلار امریکا در ایران ه همت مسیولین رانت خوار پادشاهی میکند
۰
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
هر اقدامی انجام دادید بدتر شد میشه دیگر اقدام نکنید
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۶ دی ۱۴۰۴
هرکاری کنید اخرش به نفع خودتون وبضررمردم
۰
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۵۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔🖤💔💔💔🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۶ دی ۱۴۰۴
خدایی با حرفاتون به شعور 80 میلیون ایرانی توهین میکنین روغن 810گرمی رو کردین 260 هزار تومان اون وقت میگین کالابرگ 1 میلیونی اصلا ما کاری به این نداریم اینکه قیمتش حدود 340 درصد شده حقوقا شده 43 درصد خنده داره آیا اینم مشکل مردمه ؟! خدا بزنه به کمر همتون
۱
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
کاهش تورم ونظارت باقیمت ها درحال حاضر که قیمت های اجناس زیاد گردیده است
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
ثبت نام درسامانه را راحت کنید تا امکان ثبت مشخصات بهتر صورت پذیرد با کد دستوری واینترنت .
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیپت مرغ همین الان در میادین تره بار شهر تهران ۱۵۸ هزار تومن هست و در یایر فروشگاهها بالای ۱۹۰ هزار تومن
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۳۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
چرا اجازه نمی دهید یک آب خوش از گلوی مردم پایین برود
هیچ دلخوشی نذاشتید خدابرای آینده رحم کنید این چه کالابرگی هست که یک روغن شده 1300یک ملیون 300
۱
۴۵
پاسخ دادن
