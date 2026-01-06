رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت از رها سازی یک بهله جغد انبار که توسط یکی از طبیعت دوستان تحویل محیط زیست شده بود، پس از اطمینان از سلامت جسمانی در زیستگاه اصلی اش در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد تقی تقی زاده گفت: یک بهله جغد انبار(سفید) که در هواکش یک شرکت تولیدی در روستای فخب رشت گرفتار شده بود پس از اطلاع رسانی بموقع توسط یکی از دوستداران طبیعت (اسماعیل کریمی ) به محیط زیست ، سریعا توسط یکی از محیط بانان تحویل و پس از اطمینان از سلامت جسمانی ، در زیستگاه اصلی اش رها سازی شد. .

وی اظهار داشت : جغد انبار یا جغد سفید با (نام علمی: Tyto alba) شکارچی قهار، پرنده‌ای منزوی، شبگرد و مخفی‌کار است و جزء پرندگان حمایت شده سازمان حفاظت شده محیط زیست محسوب می شود.

تقی زاده افزود: این پرندگان در زیستگاه‌های باز مانند مراتع، مزارع کشاورزی، تالاب‌ها زندگی می‌کنند و همان‌طور که از نامشان پیداست، جغد‌های انبار اغلب در انبارها، ساختمان‌های متروکه، حفره‌های درختان و سایر نقاط دنج نزدیک به زمین‌های شکار آشیانه می‌سازند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در پایان با بیان اینکه جغدها به عنوان گونه های حفاظت شده و شکار ممنوع ،نقش به سزایی در اکوسیستم های طبیعی و کنترل جمعیت جوندگان دارند ، ازهمه ی مردم خواست تا در حفاظت از این گونه با اداره حفاظت محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند.

منبع : روابط عمومی