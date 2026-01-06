رهبران اروپایی و فرستادگان ارشد آمریکا امروز در پاریس گرد هم می‌آیند تا درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین و اجرای طرح صلح بحث کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - متحدان کلیدی اوکراین قرار است امروز سه‌شنبه در پاریس با فرستادگان ارشد آمریکا گرد هم آیند تا درباره تضمین‌های امنیتی بحث کنند، زیرا آنان بر اجرای برنامه‌های میانجی‌گری شده توسط آمریکا برای پایان جنگ با روسیه اصرار می‌ورزند.

اجلاس گروه حامیان اوکراین که «ائتلاف اراده» (Coalition of the Willing) نامیده می‌شود، آخرین مورد از چندین نشست برنامه‌ریزی شده برای سال جدید است، زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در هفته‌های اخیر سرعت گرفته است.

نمایندگان ۳۵ کشور، شامل ۲۷ رئیس‌جمهور، در پاریس گرد هم خواهند آمد. ریاست جمهوری فرانسه گفته است هدف این نشست نشان دادن «هماهنگی» بین واشنگتن، کی‌یف و متحدان اروپایی در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین است.

استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد او در نشست این ائتلاف که در بهار توسط فرانسه و انگلیس راه‌اندازی شد، شرکت خواهند کرد.

یک مشاور امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه گفت نشست جدید، نقطه اوج تلاش‌های آغاز شده پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید برای جلوگیری از «رها کردن اوکراین توسط ایالات متحده» است.

این مشاور روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما در این تمرین هم‌ترازی مجدد بین اوکراین، اروپا و آمریکا موفق بوده‌ایم.»

بر اساس منابع دیپلماتیک، انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نیز همراه با کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا و مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا حضور یابد.

این رهبران به ویژه متعهد خواهند شد که دیدگاه مشترک خود درباره اینکه آتش‌بس بین اوکراین و روسیه چگونه خواهد بود و پاسخ آنان در صورت نقض آن چیست.

ریاست جمهوری فرانسه گفت آنان همچنین استقرار یک نیروی چندملیتی را برای «اطمینان‌بخشی به اوکراین» به عنوان بخشی از یک توافق سیاسی احتمالی بحث خواهند کرد، و تصمیمات هنوز روز دوشنبه در حال «نهایی شدن» است.

برای پایه‌ریزی این تلاش‌ها، مشاوران امنیتی ۱۵ کشور از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه نمایندگانی از ناتو و اتحادیه اروپا، آخر هفته در کی‌یف گرد هم آمدند و ویتکاف به صورت مجازی به آنان پیوست.

کی‌یف در روز‌های اخیر گفت یک توافق «۹۰ درصد» آماده است، اگرچه مسکو و کی‌یف در مورد مسئله کلیدی قلمرو در هر توافق پساجنگی همچنان اختلاف نظر دارند.

روسیه که حدود ۲۰ درصد از اوکراین را اشغال کرده، برای کنترل کامل منطقه دونباس شرقی این کشور به عنوان بخشی از یک توافق فشار می‌آورد.

اما کی‌یف هشدار داده است که واگذاری زمین جرأت مسکو را افزایش خواهد داد و گفت معاهده صلحی را امضا نخواهد کرد که نتواند روسیه را از حمله مجدد بازدارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

