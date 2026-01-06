\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0628\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0
دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات ورود کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان- دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است. در این پروندهها بهترین اراضی ملی در اجرای طرحهای زیتونکاری و باغداری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناختهشده واگذار میشد.
یکی از این پروندهها موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است. طبق محتویات پرونده، در دهههای اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر میکند.
این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار میشود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
۰۰۰۰ همین تورم اخر سال همیشه طبق همین افزایش حقوق هس !! یعنی اول برنامه ریزی ها بودجه سال اینده طبق افزایش حقوق این قشر مفت خور، تنظیم میشه
اگاهی باندها از این افزایش حقوق ، موجب تورم اخر سال میشه
این اقشار به عنوان کارمندان دولتی واقعا چه کارایی برای جامعه مون داره؟؟
من نزدیک به دهه ۵ زندگی م هس
تو ادارات دولتی. هیج بهره وری از طرف کارمندان نمی بینم
یعنی خود مراجعه کنندگان پشت میز میتونن با سیستم میتونن همون کار و تو خونه انجام بدهند
چرا اصراری دارین مردم و بکشونین ب ادارات
فقط هر اداره ب چند خبره ها امور اداری و حقوقی و کارشناس برنامه نویس و هوش مصنوعی ، نیاز داره والسلام
چرا همه ساختمان ها و برای پشت میز نشینی و تفریح تعداد زیادی افراد مفت خور ب عنوان کار مند دولتی، هدر میدین؟؟
۰۰۰۰ من شخصا مددجو توان یاب بهزیستی ب مدت ۳۰ سال
۲۰ سال قبل
مسئول بایگانی دختر ۲۰ساله سالم تو بهزیستی منو مسخره میکرد ک چطور نتونستی با تحصیلاتت کار پیدا کنی!!
خودش دیپلم بود شغل پدرش بعد بازنشستگی ،تو بهزیستی گرفته بود!!!
بفرمایید !