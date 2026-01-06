باشگاه خبرنگاران جوان _ شهرام مبارکی با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی میلک در توسعه تجارت و ترانزیت کشور اظهار کرد: طی ۹ ماهه سالجاری، مجموع حجم مبادلات اقتصادی انجامشده از این پایانه به ۹۱۲ هزار و ۷۲۰ تن رسیده که توسط ۳۴ هزار و ۶۵۲ دستگاه کامیون جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: از این میزان تناژ جابجا شده، ۱۹۶ هزار تن مربوط به صادرات و ۷۱۶ هزار و ۷۲۰ تن مربوط به ترانزیت کالا بوده که نشاندهنده جایگاه مهم این مرز در کریدورهای ترانزیتی منطقه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان عمده کالاهای جابجا شده از این مرز را هیدرو کربن، سیمان، فرآوردههای لبنیاتی، قطعات خودرو و لاستیک اعلام کرد و اظهار داشت: روزانه به طور متوسط ۲۳۰ دستگاه کامیون از مرز میلک تردد میکنند که این موضوع بیانگر افزایش فعالیتهای حملونقلی و اقتصادی در این پایانه مرزی است.
وی در پایان تاکید کرد: توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیتهای پایانه مرزی میلک میتواند سهم قابل توجهی در رشد صادرات غیر نفتی، تسهیل ترانزیت و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
منبع حمل و نقل جاده ای استان