باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن شیخ محمود، رئیسجمهور سومالی رژیم تروریستی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی مناطق مشرف به خلیج عدن و دریای سرخ متهم کرد.
او در گفتوگو با شبکه عربستانی «العربیه» اشاره کرد که تلاشهایی برای طرح ایده پذیرش فلسطینیان در داخل خاک سومالی در جریان است. رئیسجمهور سومالی با تاکید بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه طرحی که هدف آن کوچاندن فلسطینیان به خاک سومالی باشد، تصریح کرد: «کوچ اجباری از اساس مردود است و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.»
شیخ محمود با تاکید بر موضع ثابت کشورش در حمایت از آرمان فلسطین، خاطرنشان کرد که سومالی بخشی از هیچ پروژهای که حقوق ملت فلسطین را تضییع کند یا امنیت و ثبات منطقه را به خطر بیندازد، نخواهد بود.
در تاریخ ۲۷ دسامبر گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، رسما «سومالی لند» (Somaliland) را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. منطقه «سومالی لند» واقع در شمال سومالی، در سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی دولت مرکزی در مقدیشو، به صورت یکجانبه اعلام استقلال کرد. از آن زمان، این منطقه با دولت، پارلمان و واحد پولی خاص خود به عنوان یک موجودیت مستقل اداره میشود، اما از حمایت رسمی بینالمللی برخوردار نیست.
این منطقه در مقایسه با سایر مناطق سومالی از ثبات امنیتی و سیاسی نسبی برخوردار است؛ مرکز آن شهر «هرجیسا» است و با تکیه بر بنادر استراتژیکی همچون بندر «بربره»، اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی ویژهای در شاخ آفریقا دارد.
در پی این اقدام، موجی از مخالفتهای عربی، اسلامی و بینالمللی شکل گرفت که بر ضرورت احترام به حاکمیت و یکپارچگی خاک سومالی تاکید داشتند. رئیسجمهور سومالی در آن زمان هشدار داده بود که تصمیم رژیم تروریستی اسرائیل برای به رسمیت شناختن «ارضسومالی» با هدف تسلط بر آبراههای استراتژیک در شاخ آفریقا و کوچاندن فلسطینیان به این منطقه جداییطلب صورت گرفته است.
منبع: الخلیج آنلاین