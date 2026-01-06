رئیس‌جمهور سومالی با افشای یک توطئه خطرناک، از تلاش تل‌آویو برای ایجاد پایگاه نظامی در مناطق استراتژیک مشرف به دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی رژیم تروریستی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی مناطق مشرف به خلیج عدن و دریای سرخ متهم کرد.

او در گفت‌و‌گو با شبکه عربستانی «العربیه» اشاره کرد که تلاش‌هایی برای طرح ایده پذیرش فلسطینیان در داخل خاک سومالی در جریان است. رئیس‌جمهور سومالی با تاکید بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه طرحی که هدف آن کوچاندن فلسطینیان به خاک سومالی باشد، تصریح کرد: «کوچ اجباری از اساس مردود است و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.»

شیخ محمود با تاکید بر موضع ثابت کشورش در حمایت از آرمان فلسطین، خاطرنشان کرد که سومالی بخشی از هیچ پروژه‌ای که حقوق ملت فلسطین را تضییع کند یا امنیت و ثبات منطقه را به خطر بیندازد، نخواهد بود.

در تاریخ ۲۷ دسامبر گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، رسما «سومالی لند» (Somaliland) را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. منطقه «سومالی لند» واقع در شمال سومالی، در سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی دولت مرکزی در مقدیشو، به صورت یک‌جانبه اعلام استقلال کرد. از آن زمان، این منطقه با دولت، پارلمان و واحد پولی خاص خود به عنوان یک موجودیت مستقل اداره می‌شود، اما از حمایت رسمی بین‌المللی برخوردار نیست.

این منطقه در مقایسه با سایر مناطق سومالی از ثبات امنیتی و سیاسی نسبی برخوردار است؛ مرکز آن شهر «هرجیسا» است و با تکیه بر بنادر استراتژیکی همچون بندر «بربره»، اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی ویژه‌ای در شاخ آفریقا دارد.

در پی این اقدام، موجی از مخالفت‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی شکل گرفت که بر ضرورت احترام به حاکمیت و یکپارچگی خاک سومالی تاکید داشتند. رئیس‌جمهور سومالی در آن زمان هشدار داده بود که تصمیم رژیم تروریستی اسرائیل برای به رسمیت شناختن «ارض‌سومالی» با هدف تسلط بر آبراه‌های استراتژیک در شاخ آفریقا و کوچاندن فلسطینیان به این منطقه جدایی‌طلب صورت گرفته است.

منبع: الخلیج آنلاین

برچسب ها: سومالی لند ، شاخ آفریقا ، دریای سرخ
خبرهای مرتبط
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
انصارالله: حضور اسرائیلی‌ها در سومالی‌لند یک هدف مشروع است
به رسمیت شناختن غیر قانونی توسط یک رژیم غیرقانونی در سومالی! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
ترامپ برگزاری انتخابات در ونزوئلا در ۳۰ روز آینده را رد کرد
سایه جنگ کاراکاس بر صلح گرینلند
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
آخرین اخبار
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اجلاس متحدان اوکراین در پاریس: طرح صلح آمریکا بررسی می‌شود
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
سایه جنگ کاراکاس بر صلح گرینلند
ترامپ برگزاری انتخابات در ونزوئلا در ۳۰ روز آینده را رد کرد
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند