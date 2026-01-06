باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، چهار ملی پوش پینگ‌پنگ ایران موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و نمایندگان ایران در یکی از معتبرترین رقابت‌های قاره کهن می‌باشند.

نوشاد عالمیان نفر اول ورزشکاران ایرانی در رده بندی جهانی و دارنده رنکینگ ۸۸ دنیا و بنیامین فرجی نفر دوم ورزشکاران ایرانی در رنکینگ و دارنده رتبه ۱۴۵ دنیا به همراه ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان کشورمان و دارنده رتبه ۱۳۴ جهان به همراه شیما صفایی نفر ۱۶۷ برترین پینگ پنگ بازان دنیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و اسفندماه سال جاری برای حضور در این مسابقات عازم چین خواهند شد.

در مجموع ۴۰۰ هزار دلار جایزه برای ورزشکاران حاضر در این مسابقات تعلق می‌گیرد.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از ۱۳ تا ۱۷ اسفندماه سال جاری با حضور برترین‌های پینگ پنگ قاره کهن در شهر هایکو چین برگزار خواهد شد.