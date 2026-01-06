نوشاد عالمیان و ندا شهسواری کاپیتان‌های تیم‌های ملی مردان و زنان ایران به همراه بنیامین فرجی و شیما صفایی دو ملی‌پوش دیگر تنیس روی میز ایران جواز حضور در کاپ آسیا را به دست آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، چهار ملی پوش پینگ‌پنگ ایران موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و نمایندگان ایران در یکی از معتبرترین رقابت‌های قاره کهن می‌باشند.

نوشاد عالمیان نفر اول ورزشکاران ایرانی در رده بندی جهانی و دارنده رنکینگ ۸۸ دنیا و بنیامین فرجی نفر دوم ورزشکاران ایرانی در رنکینگ و دارنده رتبه ۱۴۵ دنیا به همراه ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان کشورمان و دارنده رتبه ۱۳۴ جهان به همراه شیما صفایی نفر ۱۶۷ برترین پینگ پنگ بازان دنیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و اسفندماه سال جاری برای حضور در این مسابقات عازم چین خواهند شد.

در مجموع ۴۰۰ هزار دلار جایزه برای ورزشکاران حاضر در این مسابقات تعلق می‌گیرد.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از ۱۳ تا ۱۷ اسفندماه سال جاری با حضور برترین‌های پینگ پنگ قاره کهن در شهر هایکو چین برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تنیس روی میز ، مسابقات تنیس
خبرهای مرتبط
یک ایرانی مربی تیم کمتر از ۱۴ سال تنیس آسیا شد
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
نایب قهرمانی مشکات در تورجهانی تنیس ترکیه
نابغه تنیس روی میز ایران به سپاهان پیوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
آخرین اخبار
یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور
جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا؛ یک جام و 16 مدعی
فرصت محدود استقلال برای انتخاب ورزشگاه میزبان دیدار‌های آسیایی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
فوتبال تهران تعطیل شد
درخواست استقلال برای میزبانی از تراکتور در یزد
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد