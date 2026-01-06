باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کار بزرگ شهید ستاری در عملیات والجفر ۸ + فیلم

روایت رهبر معظم انقلاب از کار بزرگ شهید ستاری در عملیات والفجر۸ که منجر به انهدام جنگنده‌های مدرن دشمن بعثی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -روایت رهبر معظم انقلاب از نقش بزرگ و ابتکار فوق العاده شهید ستاری در عملیات والفجر۸ که تنها در مدت چند روز،   حدود ۸۰ جنگنده پیشرفته دشمن مورد هدف قرار داد.

