باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پرنده مطلق، معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، مطلق گفت: امروز، روز خوبی است، زیرا ما همزمان با آغاز عملیات اجرایی طرح‌های تجدیدپذیر، برنامه‌های بهره‌وری را نیز اجرایی می‌کنیم. این یک نقطه عطف در بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به کاهش مصرف برق و افزایش تولید آن کمک خواهد کرد. برای مثال، در صورتی که ما بخواهیم ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم، می‌توان گفت که برای تأمین این میزان باید بیش از ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کنیم.

او در ادامه افزود: این بدان معناست که با سرمایه‌گذاری کمتر می‌توانیم به هدف رفع ناترازی نزدیک‌تر شویم. برای تأمین ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲/۸ هزار میلیارد تومان داریم؛ در حالی که برای احداث ۲۵۰ مگاوات نیروگاه، تقریباً ۷/۶ هزار میلیارد تومان باید هزینه کنیم.

مطلق همچنین به تعداد موجود نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: تا امروز، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به حدود ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است. این افزایش ظرفیت نشان‌دهنده تلاش‌های دولت و همکاران در این زمینه است.

معاون فنی ساتبا اظهار داشت: سازمان ما برنامه‌ریزی کرده که سال آینده (۱۴۰۵) با کمترین ناترازی پیش برویم. همچنین با راه‌اندازی بیش از ۷۰۰ مگاوات پروژه جدید، امید داریم که در تابستان پیش‌رو، مشکلات کمتری در تأمین برق داشته باشیم.

او اشاره کرد که در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بحث بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی باید در اولویت قرار گیرد. مطلق خاطرنشان کرد: توجه به بهره‌وری، می‌تواند به تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای صنعت و مشترکین در تابستان ۱۴۰۵ کمک کند. امیدواریم که با همکاری بخش خصوصی و اجرای طرح‌های جدید، به آینده‌ای سبزتر دست یابیم.