باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: این شرکت برقرسانی به نزدیک ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار مشترک را انجام میدهد و همچنین مسئول تأمین برق ۲۵ شهرک صنعتی و ۳۸ دکه صنعتی در استان است.
بکلو بیان کرد: بیش از ۳۵ درصد از مصرف برق استان مربوط به صنایع است و به کمک استاندار و وزارت نیرو، امسال ۲۶۰۰ ژنراتور به صنایع و مصرفکنندگان منتقل شد که توانست نزدیک به ۱۱۰ مگاوات به مدیریت مصرف برق کمک کند.
او همچنین به تأمین ۲۸۷ کلید به صورت مشترک اشاره کرد و گفت: این پروژهها ۵۰ درصد هزینهها را به عهده ما و ۵۰ درصد دیگر را شهرداریها، فرمانداریها و سازمان آب بر عهده داشتند تا چاههای آب شرب را از خاموشی خارج کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود: از ابتدای سال، نزدیک به ۳۰۰ هزار لامپ پرمصرف را تعویض کردهایم و در حال حاضر ۲۹۳ هزار لامپ جدید در حال تعویض است که پیشبینی میشود این اقدام ۴۱ مگاوات کاهش پیک مصرف را به همراه داشته باشد.
بکلو همچنین در مورد اقدامات انجام شده در کمیته انرژی استان و تأمین زمین برای پروژههای جدید توضیح داد و گفت: نزدیک ۵۵۰ مگاوات زمین تأمین شده و حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیز زمین آماده تحویل به سرمایهگذاران وجود دارد. این اقدامات میتواند به کاهش ناترازی کمک کند و امسال توانستهایم ۶ درصد از نیاز مصرف را کاهش دهیم.
او در ادامه به موضوع کشف ماینرهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: در سه روز اخیر، ۵۵۶ ماینر در استان تهران کشف و ضبط شده است و به طور کلی از ابتدای سال، نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است. در حال حاضر، این اقدامات به کاهش بار مصرف برق کمک شایانی خواهد کرد.