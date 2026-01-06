سرمربی تیم فوتبال سپاهان مدعی شد قیمت یاسر آسانی اینقدر بالا بود که توان خریدش را نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نوید کیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان به تازگی مدعی شد یاسر آسانی هافبک آلبانیایی استقلال را او ابتدا پیدا کرده است و خواهان به خدمت گرفتنش شده، اما قیمت بالای این بازیکن مانع این انتقال شده است.

نویدکیا گفته است: یاسر آسانی فقط ۲ میلیون دلار برای خودش می‌خواست و این در توان باشگاه ما نبود.

من علاقه زیادی به بازی مهند علی بازیکن عراقی داشتم و او در فهرست ما بود، اما ترجیح داد در کشور‌های حاشیه خلیج فارس فوتبال بازی کند.

یاسر آسانی در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از بهترین خرید‌های استقلال محسوب می‌شود و گل‌های سرنوشت ساز و حساسی نیر برای استقلال به ثمر رسانده است، اما با احتساب قیمت دلار این بازیکن هزینه زیادی برای استقلال برداشته است.