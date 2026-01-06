سرمربی تیم فوتبال سپاهان مدعی شد قیمت یاسر آسانی اینقدر بالا بود که توان خریدش را نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نوید کیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان به تازگی مدعی شد یاسر آسانی هافبک آلبانیایی استقلال را او ابتدا پیدا کرده است و خواهان به خدمت گرفتنش شده، اما قیمت بالای این بازیکن مانع این انتقال شده است.

نویدکیا گفته است: یاسر آسانی فقط ۲ میلیون دلار برای خودش می‌خواست و این در توان باشگاه ما نبود.

من علاقه زیادی به بازی مهند علی بازیکن عراقی داشتم و او در فهرست ما بود، اما ترجیح داد در کشور‌های حاشیه خلیج فارس فوتبال بازی کند.

یاسر آسانی در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از بهترین خرید‌های استقلال محسوب می‌شود و گل‌های سرنوشت ساز و حساسی نیر برای استقلال به ثمر رسانده است، اما با احتساب قیمت دلار این بازیکن هزینه زیادی برای استقلال برداشته است.

برچسب ها: بازیکن فوتبال ، محرم نویدکیا
خبرهای مرتبط
رقم قرارداد بازیکن ازبک پرسپولیس مشخص شد
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۶ دی ۱۴۰۴
چ گلهای حساسی زده؟؟همش از پنالتی حخخخخححح
۳
۳
پاسخ دادن
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
آخرین اخبار
یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور
جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا؛ یک جام و 16 مدعی
فرصت محدود استقلال برای انتخاب ورزشگاه میزبان دیدار‌های آسیایی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
فوتبال تهران تعطیل شد
درخواست استقلال برای میزبانی از تراکتور در یزد
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد