باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دیروز ساری با ثبت ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز بلده با دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه مازندران گزارش شد.

او افزود: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا روز جمعه جو استان غالباً پایدار خواهد بود و روند افزایش تدریجی دما ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به شرایط جوی روز جمعه، گفت: با استقرار جریان جنوبی، افزایش محسوس دما در مناطق جلگه‌ای و پایین‌دست و وزش باد گرم شدید در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور ادامه داد: روز شنبه آسمان استان نیمه‌ابری است که از بعدازظهر با افزایش ابر، بارندگی، وزش باد شدید و احتمال رعدوبرق از غرب استان آغاز می‌شود و به‌تدریج تا شب به مناطق مرکزی و شرقی گسترش می‌یابد.

او گفت: روز یکشنبه علاوه بر کاهش محسوس دما، بارندگی در سطح استان ادامه خواهد داشت که این بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی در پایان درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.