بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ناهید شهرامی نیا رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان آذر از بنادر استان وارد کشور شد.
او افزود: طی مدت مذکور عمدهترین بخش کالاهای وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.
رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این مدت بیش از یک هزار و ۴۶۲ تن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآوردههای لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.
شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۱۲۹ هزار و ۵۳۴ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/۳ برابری داشته است.
او گفت: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت میباشد.