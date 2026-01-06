بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ناهید شهرامی نیا رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان آذر از بنادر استان وارد کشور شد.

او افزود: طی مدت مذکور عمده‌ترین بخش کالا‌های وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این مدت بیش از یک هزار و ۴۶۲ تن کالا از مبدأ مازندران به کشور‌های اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۱۲۹ هزار و ۵۳۴ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/۳ برابری داشته است.

او گفت: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.

برچسب ها: واردات کالا ، بنادر مازندران
خبرهای مرتبط
تخلیه و بارگیری ۹۹۶ هزار و ۷۲۵ تن کالا در بنادر نوشهر و فریدونکنار
واردات بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی از طریق گمرکات مازندران
ارزش تجارت خارجی گمرکات مازندران با اوراسیا از ۲۶۰ میلیون دلار عبور کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهار آتش در کارخانه کاله
پایداری هوای مازندران تا جمعه؛ سامانه بارشی از شنبه وارد می‌شود
واردات بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران
قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۳۱ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
آخرین اخبار
قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۳۱ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
واردات بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران
پایداری هوای مازندران تا جمعه؛ سامانه بارشی از شنبه وارد می‌شود
مهار آتش در کارخانه کاله
توزیع ۱۰ تن روغن خوراکی در میاندورود
وقوع آتش سوزی در کارخانه کاله آمل
تأمین پایدار کالا‌های اساسی و استراتژیک در مازندران
ساریان قهرمان مینی‌فوتبال زیر ۱۳ سال مازندران
قلع و قمع ۳۹ تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قائم شهر
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب محکوم شد