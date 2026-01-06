کیفیت هوا در شهرستان های نظرآباد و ساوجبلاغ برای تمام گروهها ناسالم و در شهرستان کرج برای گروه های حساس از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۷۰، نظرآباد ۱۵۱ و کرج ۱۴۵ اعلام شده است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

تمام مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها استان البرز امروز ۱۶ دی ماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است و تمام مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزش و پرورش (به‌جز امتحانات نهایی) و به‌ جز طالقان و بخش آسارا به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود.

همچنین در راستای کاهش تردد، مادران شاغل ، مادران باردار و گروهی که دارای بیماری‌های خاص هستند شامل دورکاری شده اند بنابراین به دلیل شدت آلود گی هوا براساس مصوبات اتخاذ شده در کارگروه اضطرار آلودگی هوا در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا و این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستورکار قرار دارد.