باشگاه خبرنگاران جوان - سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی) سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چیست؟ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به چه شکل بوده است؟ را مطرح کرد که در نهایت پس از استماع توضیحات سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: من سوال را به رأی مجلس نمی‌گذارم، اما انتظار دارم آقای وزیر این موضوع را حل‌وفصل کند.