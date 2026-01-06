نماینده سوال‌کننده مجلس از وزیر اقتصاد پس از استماع توضیحات مدنی‌زاده، سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی) سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چیست؟ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به چه شکل بوده است؟ را مطرح کرد که در نهایت پس از استماع توضیحات سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: من سوال را به رأی مجلس نمی‌گذارم، اما انتظار دارم آقای وزیر این موضوع را حل‌وفصل کند.

ما سؤالامونو کجا بپرسیم که قانع/پولدار بشیم؟
ابراهیمی
سؤال سؤال وسؤال این همه سؤال بینتیجه ونمایشی خسته نشدید؟
