باشگاه خبرنگاران جوان- حمید فضایلی با اشاره به اینکه حجم ذخایر آبی سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است، گفت: علیرغم افزایش نسبی ذخایر برخی سدهای استان، متأسفانه ذخایر سدهای تأثیرگذار استان از جمله سد یامچی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
او با اشاره به حجم ذخایر سدهای یامچی و سبلان بهعنوان دو سد تأثیرگذار در شرب و کشاورزی استان افزود: حجم ذخیره این دو سد در حال حاضر به ترتیب حدود ۲۰ و ۲۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ و ۱۹ درصد آب کمتری دارند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل در ادامه به کاهش شدید ورودی آب سدهای استان در سال آبی جدید اشاره کرد و گفت: درحالیکه سال قبل تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به سدهای استان وارد شده بود این رقم در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است و نشان از کاهش ۶۵ درصدی دارد.
فضایلی با اشاره به میزان ذخایر آبی دو سد ارس و خداآفرین بهعنوان سدهای تأمین کننده منابع آب شرب و کشاورزی شمال استان نیز تصریح کرد: متأسفانه حجم ذخایر سدهای ارس و خداآفرین با کاهش چشمگیری هم اکنون به ترتیب به ۷۰۸ و ۵۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است و باید در مصرف آب مدیریت بیشتری انجام گیرد.
او با اشاره به بارشهای اخیر اتفاق افتاده در سطح استان نیز اظهار داشت: بارشهای اخیر باتوجهبه اینکه اکثرا به شکل بارش برف در ارتفاعات اتفاق افتاده، تاکنون تأثیر چشمگیری در ذخایر سدها نداشته است و در واقع به دلیل برودت هوا به رواناب تبدیل نشده است.
منبع: شرکت آب منطقهای