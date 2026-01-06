باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وظایفی که یک مدیر ساختمان باید به آن عمل کند + فیلم

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان اتش نشانی در خصوص وظایف مدیر ساختمان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان اتش نشانی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد وظایف مدیر ساختمان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط

ریزش اسکلت بتنی ساختمان 6 طبقه / این حادثه تلفات جانی نداشت

سقوط از ساختمان این بار قربانی نداشت

وظایفی که یک مدیر ساختمان باید به آن عمل کند + فیلم
young journalists club

اجرا و نظارت بر ساختمان‌های بلندمرتبه بر عهده آتش نشانی است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حقوق کارمندان تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد + فیلم
۵۰۱۷

حقوق کارمندان تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد + فیلم

۱۶ . دی . ۱۴۰۴
اطلاعات تکمیلی درباره یارانه و کالابرگ + فیلم
۲۲۰۰

اطلاعات تکمیلی درباره یارانه و کالابرگ + فیلم

۱۶ . دی . ۱۴۰۴
زلزلهٔ ۶ ریشتری در ژاپن + فیلم
۶۰۱

زلزلهٔ ۶ ریشتری در ژاپن + فیلم

۱۶ . دی . ۱۴۰۴
کار بزرگ شهید ستاری در عملیات والجفر ۸ + فیلم
۵۳۱

کار بزرگ شهید ستاری در عملیات والجفر ۸ + فیلم

۱۶ . دی . ۱۴۰۴
سال ۲۰۲۵ در اسرائیل؛ سال فروپاشی از هر سو + فیلم
۴۸۹

سال ۲۰۲۵ در اسرائیل؛ سال فروپاشی از هر سو + فیلم

۱۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.