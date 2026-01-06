باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - امین رنجکش سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت، از اجرای احکام قلع و قمع تفکیک‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: این عملیات با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شد.

او افزود:بر اساس این گزارش، ۱۳ قطعه تفکیکی غیرمجاز و دیوارکشی، اسکلت آهنی و بتنی ساختمان، در خارج از طرح هادی روستا‌های کلمه و لرگان بخش مرکزی شهرستان کلاردشت قلع و قمع شد.

رنجکش گفت:این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت هشدار داد که با متخلفان در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد قانونی خواهد شد و از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، از مراجع ذی‌صلاح استعلام نمایند.