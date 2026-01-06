حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا

در حالی که ماچادو با خوش‌رقصی برای واشنگتن از تجاوز نظامی به خاک کشورش دفاع می‌کند، ترامپ با دید حقارت به او می‌نگرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا کورینا ماچادو، چهره اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح، در اظهاراتی تملق‌آمیز مدعی شد که حملات نظامی آمریکا به کشورش و ربودن نیکولاس مادورو، ثابت کرد که دونالد ترامپ واقعا شایسته دریافت جایزه نوبل است!

او در گفت‌و‌گو با شبکه «فاکس نیوز»، با ابراز ارادت ویژه به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «به محض اینکه فهمیدم برنده جایزه نوبل صلح شده‌ام، آن را به ترامپ پیشکش کردم. در آن لحظه قلبا باور داشتم که او لایق این جایزه است. بسیاری از مردم تصور می‌کردند کاری که او در سوم ژانویه انجام داد غیرممکن است.»

ماچادو در ادامه خوش‌رقصی‌های لفظی خود افزود که ربودن مادورو ایمان او را به ترامپ دوچندان کرده است؛ با وجود اینکه نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی آمریکایی تاکید کردند که او توان اداره ونزوئلا را ندارد، مدعی شد: «اگر آن زمان فکر می‌کردم او شایسته نوبل است، حالا دیگر یقین دارم؛ او به جهان نشان داد که مرد عمل یعنی چه!»

وی با ابراز اشتیاق برای تبدیل کردن ونزوئلا به پادوی آمریکا در منطقه، فاش کرد که در ماه اکتبر و هنگام دریافت خبر جایزه نوبل، با ترامپ تماس گرفته تا این افتخار را با او شریک شود، هرچند از آن زمان تاکنون تماسی با او نداشته است.

گفتنی است جایزه نوبل صلح ۲۰۲۵ به دلیل آنچه «تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» نامیده شد به ماچادو اهدا شد. او در حالی برای به دست گرفتن قدرت پس از تجاوز نظامی آمریکا اعلام آمادگی کرده است که ترامپ در واکنشی تحقیرآمیز، او را تنها یک «زن مهربان» خوانده که «هیچ پایگاهی در بین مردم ونزوئلا ندارد».

منبع: آر تی

برچسب ها: نیکولاس مادورو ، صلح نوبل
