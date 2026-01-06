براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر هویزه ۲۰۶ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

این شاخص در شهرهای اهواز ۱۵۳، خرمشهر ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۴، شادگان ۱۵۴، ماهشهر ۱۶۳و هندیجان ۱۵۹ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده قرمز ( ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار دارد. همچنین، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۴۰، اندیمشک ۱۴۷، بهبهان ۱۱۸، دزفول ۱۳۰، شوش ۱۲۹، کارون ۱۴۹، ملاثانی ۱۲۰ میکروگرم بر متر مکعب میکرو گرم بر مترمکعب و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند. برخلاف این وضعیت، هوای شهرهای اندیکا،ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز و لالی در همان بازه زمانی "پاک" ارزیابی شده است.

همچنین، شاخص کیفی هوا در ۴ شهر دیگر خوزستان از جمله آغاجری، امیدیه، شوشتر و مسجدسلیمان در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است. یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است. منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور