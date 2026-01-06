باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ربایش نیکلاس مادورو توسط آمریکا گفت: دراقدامی که در ونزوئلا صورت گرفت، همه آزادگان و باشرفان عالم را متحیر و آزرده کرد و نشاندهنده اوج استیصال دولت آمریکاست. عزیزان من بدانند هنگامی که چنین اقداماتی انجام میشود، یعنی تمام اقدامات اصولی، اساسی و منطقی در چارچوب قواعد از بین رفته است. یعنی آن کشور مقابل که چنین اقدامی انجام میدهد، در نگاه جهانی مرتکب زشتترین رفتار میشود؛ اینکه وارد یک کشور شوند و با همکاری و دست داشتن عدهای وطنفروش داخلی، رئیسجمهور یک کشور را در خواب دستگیر کنند دلیل بر قدرت نیست.
نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد: اگر دیگر کشورها هم بخواهند چنین کاری انجام دهند، در ظرف یک شب میتوانند تقریباً ۸۰ درصد رؤسایجمهور کشورهای دنیا را بدزدند. این کار هنر نیست و کار سختی هم نیست، چراکه مردم در حال زندگی عادی خود هستند، محل سکونت و استراحت مشخص است و با وجود فضای مجازی، مکانیابها و این فناوریها، کسی نمیتواند مخفی بماند بنابراین، اقدام به چنین کاری اصلاً کار بزرگی نیست.
این نماینده مجلس میگوید وقتی کشوری، آن هم آمریکا با ادعای قلدری، چنین اقدام ضعیف، دستوپا شکسته و پیشپاافتادهای را انجام میدهد، این نشانه استیصال اوست. این نشان میدهد که این کوه یخی بهشدت در حال فرو ریختن است و امپراتوری و اقتدار غربی و آمریکایی به آخر خط خود رسیده و خودشان نیز شاهد فروپاشی آن هستند. آنان آبروی مردم آمریکا را بردند. امروز دیگر آمریکا در چشم مردم دنیا یک کشور پیشرفته و متمدن نیست، بلکه کشوری کاملاً وحشی و مبتنی بر قومیت، قدرتطلبی و حاکمیت جنگل است؛ یعنی اینکه شمشیر من بلندتر است، پس بیشتر میزنم و بازوی من قویتر است، پس بیشتر میکشم.
ولایتمدار اضافه کرد: این همان منطق جنگل است؛ درحالیکه هزاران سال از دوران بربریت و قرون وسطی گذشته است. زنده کردن دوباره این رفتارها نشانه انسانیت نیست، بلکه دقیقاً نشانه اضمحلال و انحطاط است. من برای مردم آمریکا متأسفم. مردم آمریکا باید هرچه سریعتر به خود بیایند و خودشان را از این معرکه و این آبروریزی جهانی نجات دهند و این فردی را که بهعنوان رئیسجمهور بر آنان حاکم شده، سر جای خود بنشانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اقدامی که در ونزوئلا صورت گرفت، هیچ ارزشی در نظام امنیتی، قدرت و ثروت ندارد، بلکه فقط و فقط امید تمام دنیا را از آنها قطع کرد و نشان داد که غرب مظهر هر زشتی، هر کارشکنی و هر نوع حرکت حیوانی و غیرانسانی است. یعنی شکست یک تمدن که به هر شکلی در این ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال اخیر تلاش کردند برای خودشان ایجاد کنند و فرو ریختن جایگاهی که برای خود قائل بودند لذا از نظر بنده، این اقدام هیچ جایگاهی ندارد و ما نیز با مردم ونزوئلا همدردی میکنیم.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: بنده بهعنوان نظر شخصی، این اقدام را یک کودتا میدانم و نوعی همراهی از درون دولت ونزوئلا با دولت آمریکا میبینم. حالا شاید یک ماه کمتر یا بیشتر زمان لازم باشد تا حقایق روشن شود، اما در شکل ظاهری فعلی، حکومت ونزوئلا ساری و جاری است و انشاءالله با اقدامات بینالمللی و به میدان آمدن مردم دنیا، آمریکا از این اقدام خود پشیمان شود و این حرکت را بهعنوان یک اشتباه اعلام کند و رئیسجمهور قانونی کشور را آزاد نماید.
نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس گفت: اگر این شیوه ادامه پیدا کند، باید منتظر یکسری رفتارهای ناهنجار دیگر در سطح دنیا باشیم، اما اینکه برخی میگویند این یک نسخه است و ممکن است نسخه بعدی آن برای ایران باشد، نهایت کوتاهبینی و ضعف در تحلیل و اطلاعات است. اگر آنها میتوانستند کاری انجام دهند، تا الان انجام داده بودند. ملت ایران اصلاً قابل قیاس با ملت ونزوئلا و دیگر ملتها نیست لذا این اتفاق، اتفاقاً نشانه ضعف است.
ولایتمدار اظهار کرد: ما نیز نسبت به این مسئله، انزجار خود را اعلام کرده و همدردی خود را با مردم ونزوئلا ابراز کردهایم. بنده نیز بهعنوان یکی از اعضا و نایبرئیس گروه دوستی ونزوئلا اعلام میکنم که تا زمانی که این شرایط جاری است، ما نسبت به همه معاهدات، تعهدات و روابط خود پایبند هستیم، اما اگر در آینده، خداینکرده، رفتارهایی از سوی دولتمردان ونزوئلا مشاهده کنیم که بخواهند نسبت به غرب و آمریکا مردم خود را بفروشند، ما نیز نسبت به آن تصمیمات، در آینده موضعگیری خواهیم کرد و بر اساس حکمت، عزت و مصلحت کشور خودمان قدم برخواهیم داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: این رفتار، واقعاً آخرین میخ بر تابوت در حال فروپاشی و مرگ غرب بود؛ غربی که دیگر چیزی برای دفاع از خود باقی نگذاشته است حتی کنگره، سازمان ملل و مجامع حقوقی بینالمللی نیز فروریختند و همین موضوع باعث شد امروز احساس ناامنی در سطح دنیا به وجود آید. این، به نظر من، خبر خوشی است تا دولتهای منطقهای با یکدیگر متحد شوند.
این نماینده مجلس میگوید ما در مسیر ایجاد امنیت، در شرف انجام اقدامات مثبتی هستیم. مردم عزیز بدانند که ما در حال شکلدهی به اتحادیهای از کشورهای همسو هستیم تا با اتحاد، در کنار یکدیگر بایستیم. این اتحادیه قوانین خاص خود را خواهد داشت؛ نیروهای مسلح مشترک، احزاب مشترک، زبان مشترک و پول مشترک تعریف خواهد شد. اقدامات مقدماتی آن در کمیسیونها در حال انجام است و انشاءالله این تحولات بینالمللی به این حرکت مبارک سرعت میبخشد. کشورهای همسایه و همسو نیز با ما همراه شدهاند و به امید خدا، یک اتحادیه مقدس و محکم در برابر رفتارهای غیرمتعارف و غیر اصولی حکومت جنگلی دشمن، بهویژه غرب، شکل خواهد گرفت.
نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس درباره توییتهای ترامپ در حمایت از اغتشاشگران تصریح کرد: در طول ۴۸ سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد، همواره محاسبات غرب و آمریکا درباره مردم ایران اشتباه بوده است. آنها انقلاب ما، دین ما و ملت ما را نفهمیدهاند بنابراین، این یاوهگوییها نیز چیزی جز یاوه نیست.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: آنها باید بدانند که ملت ایران برای اعتراض انقلاب کرد. انقلاب کردیم تا استبداد را بشکنیم، انقلاب کردیم تا جلوی یکهتازی و سلطهگری گرفته شود. اعتراض حق ماست؛ اگر اعتراض نکنیم، انقلاب خود را دچار رکود کردهایم. رهبر انقلاب نیز فرمودند که اعتراض باید شنیده شود و درباره آن گفتوگو شود و نباید اجازه داد عدهای برای همه تصمیم بگیرند. اینها این مفاهیم را نفهمیدهاند و اسم اعتراض را اغتشاش گذاشتهاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عدهای آدمهای فروخته و بدبخت مانند خودشان را تحریک کردند تا پشت این اعتراضها پنهان شوند و آن را به اغتشاش تبدیل کنند، اما مردم ایران محکمترین پاسخ را به آنها دادند و گفتند بروید، ما با نظام خود نهتنها مخالف نیستیم، بلکه حامی آن هستیم. ما با اعتراض، میخواهیم نظام را تعالی ببخشیم و انقلاب را تقویت کنیم، نه تضعیف. شما کور خواندهاید اگر فکر کردهاید میتوانید از این اعتراضها سوءاستفاده کنید.
ولایتمدار بیان کرد: همانطور که دیدید، مردم ایران بهترین پاسخ را به اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن دادند و این رفتار در آینده نیز تکرار خواهد شد. صحبتهای ترامپ نیز چیزی جز یاوهگویی نیست و هیچ تأثیری در رفتار ما نخواهد داشت. اگر غلطی بکند، تمام سربازان و منافعش در منطقه در تیررس ما است و با جنازههای آنها مواجه خواهد شد. او خودش هم میداند که حرف بیاساس میزند و ما با کسی تعارف نداریم.