رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: دو فضا برای آرامستان جدید جانمایی شده که معارض دارد و باید برطرف شود. اگر اقدام به رفع معارض نکنند آرامستانی احداث نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از رئیس سازمان مدیریت پسماند برای ارائه گزارش دعوت شده است، اظهار کرد: سه گزارش حسابرسی و تعدادی پرونده باغات نیز در دستور قرار دارد.

وی در خصوص ورود استانداری به احداث آرامستان، یادآور شد: آنها نگفتند ما آرامستان می‌سازیم. ساخت آرامستان در معاونت عمرانی استانداری به تصویب رسیده است. لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون خدمات شهری و شهرسازی و معماری است. دو فضا جانمایی شده که معارض دارد و باید برطرف شود. اگر اقدام به رفع معارض نکنند آرامستانی احداث نمی‌شود.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار بر این شده گزارشاتی از برنامه‌های تاکسیرانی ارائه شود که هنوز ارائه نشده، اما روند را دنبال می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه باید مخازن ما میزانی از آب داشته باشد که کمبود‌ها را جبران کند، یادآور شد: امیدواریم به میزانی بارندگی به ویژه برف داشته باشیم که بتوانیم فصول دیگر را پشت سر بگذاریم.

چمران با اعلام اینکه مجسمه والرین در محل فرودگاه نصب شد، گفت: کاری که در میدان ونک برای ساخت مجسمه آرش کمانگیر انجام شد بسیار خوب است. این روند دنبال خواهد شد و تلاش بر این است که آثار ارزشمندی تولید شود. شنیدیم که تندیسی از شهید چمران نیز ساخته می‌شود که عکس‌های آن را دیدم و راضی نبودم و امیدوارم در نهایت مجسمه خوبی ساخته شود.

برچسب ها: آرامستان ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
مخالفت برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها با احداث آرامستان جدید در پایتخت
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اظهارات متناقض مدیران شهری تهران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) / چه کسی راست می‌گوید؟
وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
آخرین اخبار
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
طرح‌های تحولی ستاد مبارزه با موادمخدر آماده اجرا شد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم