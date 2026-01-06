باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از رئیس سازمان مدیریت پسماند برای ارائه گزارش دعوت شده است، اظهار کرد: سه گزارش حسابرسی و تعدادی پرونده باغات نیز در دستور قرار دارد.

وی در خصوص ورود استانداری به احداث آرامستان، یادآور شد: آنها نگفتند ما آرامستان می‌سازیم. ساخت آرامستان در معاونت عمرانی استانداری به تصویب رسیده است. لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون خدمات شهری و شهرسازی و معماری است. دو فضا جانمایی شده که معارض دارد و باید برطرف شود. اگر اقدام به رفع معارض نکنند آرامستانی احداث نمی‌شود.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار بر این شده گزارشاتی از برنامه‌های تاکسیرانی ارائه شود که هنوز ارائه نشده، اما روند را دنبال می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه باید مخازن ما میزانی از آب داشته باشد که کمبود‌ها را جبران کند، یادآور شد: امیدواریم به میزانی بارندگی به ویژه برف داشته باشیم که بتوانیم فصول دیگر را پشت سر بگذاریم.

چمران با اعلام اینکه مجسمه والرین در محل فرودگاه نصب شد، گفت: کاری که در میدان ونک برای ساخت مجسمه آرش کمانگیر انجام شد بسیار خوب است. این روند دنبال خواهد شد و تلاش بر این است که آثار ارزشمندی تولید شود. شنیدیم که تندیسی از شهید چمران نیز ساخته می‌شود که عکس‌های آن را دیدم و راضی نبودم و امیدوارم در نهایت مجسمه خوبی ساخته شود.