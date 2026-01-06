استاندار تهران گفت: نصب پنل‌های خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجراست که بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور - محمّدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در مراسم آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، به تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی پرداخت.

معتمدیان گفت: سال گذشته و امسال از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه آب و انرژی بودند، اما با راهبری خوب دولت و رئیس‌جمهور، توانستیم به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابیم.

مجوز احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران صادر شد

او افزود: قبل از دولت چهاردهم، میزان نیروگاه‌های فعال کشور به ۱۲۰۰ مگاوات محدود بود، اما امروز استان تهران به تنهایی ۱۲ هزار مگاوات مجوز صادر کرده است.

استاندار تهران اظهار کرد: این موضوع نشان‌دهنده اعتماد مردم به راهبرد‌های دولت است، به‌طوری که در کل کشور، ۷۰ هزار مگاوات مجوز برق صادر شده است. ما دو کمیته انرژی و تأمین زمین مشخص کرده‌ایم که هر هفته جلسه برگزار می‌کنند و برای واگذاری ۱۸ هزار هکتار زمین آماده شده‌ایم.

معتمدیان به پروژه‌های در حال احداث اشاره کرد و گفت: عملیات احداث ۱۵۵۰ مگاوات نیروگاه آغاز شده و امیدواریم سال آینده به مدار بهره‌برداری برسد. همچنین، نیروگاه‌های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس در جوار شهرک‌های صنعتی در حال فعالیت هستند.

او ادامه داد: نصب پنل‌های خورشیدی در سوله‌ها و پروژه بزرگی که در پاکدشت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، در راستای تأمین آب و انرژی در زمان ناترازی خواهد بود. نصب پنل‌های خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجراست که بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار تهران با اشاره به چالش‌های آلودگی هوا، گفت: اجرای قانون هوای پاک می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از آلودگی کمک کند و اقدامات زیربنایی در این راستا در حال انجام است. با وجود ۸۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان، باید سرعت بیشتری در هوشمندسازی خدمات داشته باشیم.

معتمدیان همچنین بر اهمیت برق پایدار و مدیریت مصرف تأکید کرد و بیان داشت: در تهران، قطع برق اثرات ملی دارد و نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری بخش‌ها دارد.  هستیم.

او گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار احداث و توسعه نیروگاه‌ها، به بهینه‌سازی مصرف و کاهش آن کمک خواهد کرد. با استفاده از توان بخش خصوصی، چراغ‌های پرمصرف به چراغ‌های کم مصرف تبدیل خواهند شد که می‌تواند ۴۱ مگاوات کاهش مصرف به همراه داشته باشد.

