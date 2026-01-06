پسر جوان برای تهیه دیه ۳ میلیارد تومانی برادرزاده اش، تصمیم گرفت راهی پایتخت شود و با گوشی قاپی و سرقت این پول را تهیه کند. اما خیلی زود توسط پلیس دستگیر و خودش هم روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چندی قبل پسر جوانی که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده و برای اجرای حکم پای چوبه دار رفته بود با گذشت اولیای دم و به شرط پرداخت ۵ میلیارد تومان از مرگ نجات یافت. این سومین بار بود که او پای چوبه دار می‌رفت و هربار اولیای دم با درخواست او و واحد صلح و سازش دادسرا به پسر زندانی مهلت می‌دادند. اما این‌بار پدر مقتول از قصاص گذشت کرد و شرط زندگی دوباره را پرداخت ۵ میلیارد تومان اعلام کرد. به‌دنبال پذیرش این شرط خانواده پسر زندانی توانستند دو میلیارد تومان تهیه کنند، اما برای رهایی پسرشان سه میلیارد تومان دیگر باقی مانده بود. آرمان، عموی پسر زندانی که هم سن و سال و به عبارتی دوست صمیمی او بود، تصمیم گرفت به هر قیمتی شده این پول را تهیه کند؛ بنابراین راهی تهران شد.

سرقت گوشی

چند روز قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از سرقت گوشی تلفن همراهش خبر داد. با گزارش این خبر کارآگاهان پلیس پایتخت وارد عمل شده و بلافاصله گشت مهار اجرا شد. این چندمین گزارش گوشی قاپی در آن محدوده بود که به پلیس اعلام شده بود. در حالی که مأموران گشتزنی می‌کردند به راکبین موتورسیکلتی مشکوک شدند. مأموران به آنها دستور ایست داده، اما موتورسواران بدون توجه به اخطار‌های مأموران پلیس اقدام به فرار کردند. بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شد و لحظاتی بعد مأموران پلیس موفق به دستگیری دو موتورسوار جوان شده و در بازرسی بدنی از آنها، تعدادی گوشی سرقتی کشف شد.

در تحقیقات دو پسر جوان به گوشی قاپی‌های سریالی با همدستی دو متهم دیگر اعتراف کرده و مأموران پس از هماهنگی‌های قضایی با بازپرس ویژه سرقت موفق شدند سایر اعضای باند را دستگیر کنند. متهمان در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

آرمان، یکی از متهمانی است که در تعقیب و گریز دستگیر شده است؛ پسر ۱۹ ساله‌ای که انگیزه‌اش از سرقت را تهیه پول برای پرداخت دیه برادرزاده‌اش اعلام کرد.

با این سن و سال کم چه شد که وارد سرقت شدی؟

به خاطر تهیه دیه برادرزاده‌ام و آزادی او.

بیشتر توضیح می‌دهی؟

برادرزاده‌ام که از بچگی باهم بزرگ شدیم، در یک ماجرا ناخواسته مرتکب قتل شد و اولیای دم خواهان قصاص بودند. گرچه توانست رضایت اولیای دم را فراهم کند، اما برای تهیه شرط اولیای دم باید ۳ میلیارد تومان جور می‌کرد.

چه کسی را کشته بود؟

او عاشق دختری شده بود که خانواده‌اش با این ازدواج مخالفت می‌کردند. شهرستان محل زندگی مان کوچک بود وخیلی زود ماجرای این علاقه همه جا پیچید. برادر‌های دختر هم با برادرزاده‌ام درگیر شدند و در این درگیری یکی از برادر‌ها کشته شد. بعد از چند سال پدر مقتول رضایت داد، اما دیه خواست که ما نداشتیم و من تصمیم گرفتم هر طور شده حتی با سرقت، پول را فراهم کنم.

با خودم گفتم این پول را تهیه می‌کنم و دیه را که جور کردم بعد از آن دور خلاف را خط می‌کشم.

