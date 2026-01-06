آسوشیتدپرس گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا در حال تهیه برنامه‌هایی برای بازگشایی سفارت در ونزوئلا است 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آسوشیتدپرس گزارش داد دولت آمریکا در حال تهیه برنامه‌هایی برای ازسرگیری کار سفارت آمریکا در کاراکاس است، در صورتی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دستور لازم را صادر کند.

این خبرگزاری به نقل از یک کارمند وزارت امور خارجه آمریکا گفت کار برای بازگشایی مأموریت دیپلماتیک آمریکا در کاراکاس در جریان است. این منبع تأکید کرد که تاکنون هیچ تصمیمی برای شروع مجدد کار سفارت اتخاذ نشده است. ازسرگیری عملیات چندین ماه زمان خواهد برد.

وزارت امور خارجه آمریکا در اواسط مارس ۲۰۱۹ تعطیلی سفارت در کاراکاس را اعلام کرده بود. این سفارتخانه که در سال ۲۰۱۹ با حمایت‌های خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت در ونزوئلا، تاسیس شده بود اعلام کرد به دلیل انحلال دولت موقت فعلاً فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در می‌آورد.آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا، با حمایت از خوان گوایدو رهبر حزب مخالفان این کشور نفت خیز حوزه آمریکای لاتین و ایجاد اختلاف و مداخله در امور داخلی این کشور، همواره در پی سرنگونی دولت مادورو بود.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: سفارت ونزوئلا ، دولت ترامپ
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
