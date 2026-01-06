با تصمیم فدراسیون کشتی و کادر فنی ۱۳ آزادکار ایران راهی مسابقات کشتی بینالمللی جام ایوان یاریگین خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام فدراسیون کشتی و تصمیم کادر فنی، تیم منتخب کشتی آزاد ایران در رقابتهای بینالمللی جام ایوان یاریگین روسیه حضور خواهد یافت.
این اعزامها در راستای چرخه انتخابی تیم ملی کشتی انجام خواهد شد تا در نهایت نفرات برتر این اعزامها جواز حضور در مرحله پایانی را کسب کنند.
رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روزهای طی روزهای ۸ تا ۱۳ بهمن ماه برگزار میشود.
ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران اعزامی به رقابتهای یاریگین به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی و علی قلیزادگان
۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیبزاده و یاسین رضایی
۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی
۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی
۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالیتبار و مهدی هاشمی
مربیان: فرشید قباد، حسن عزیزی و حسین ضیایی
همچنین برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی جام وهبی امره تیم منتخب کشتی فرنگی ایران بامداد امروز (سهشنبه) راهی کشور ترکیه شد.
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه درشهر آنتالیا برگزار میشود.
اسامی نفرات ایران به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری و مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: رضا بهمنی و علی حاجیوند
۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری
۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی و کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: علیاصغر سام دلیری
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند
۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان
۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی
همراهان: حسن رنگرز (سرمربی)، بابک ولیمحمدی و قهرمان خوشیده (مربیان).