رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی در پایتخت طی آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی در پایتخت طی آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این روند را نتیجه‌ی همکاری شهروندان، افزایش رعایت قوانین رانندگی و تشدید اقدامات پیشگیرانه پلیس عنوان کرد.

سردار موسوی‌پور در ادامه اعلام کرد: آمار‌های ثبت‌شده پزشکی قانونی از تصادفات فوتی در آذرماه امسال نشان می‌دهد که تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در تهران نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، این کاهش معنادار حاصل همکاری و همراهی کاربران ترافیک در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی پلیس بوده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش تصادفات فوتی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب بین خودروها، رانندگی با سرعت مطمئنه، پرهیز از سرعت و سبقت‌های غیر مجاز، از مهم‌ترین مواردی هستند که نقش مستقیم در پیشگیری از تصادفات دارند.

سردار موسوی‌پور همچنین تأکید کرد: توجه کامل به جلو هنگام رانندگی و عدم  استفاده از تلفن همراه حین رانندگی از جمله رفتار‌هایی است که می‌تواند احتمال وقوع تصادف را به شکل چشمگیری کاهش دهد. 

از طرفی دیگر، خستگی، خواب‌آلودگی و مصرف نوشیدنی‌های غیرمجاز و مواد روان‌گردان از عوامل اصلی بروز حوادث مرگبار هستند که رانندگان باید به‌طور جدی از آنها اجتناب کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رعایت همین اصول ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث تلخ جلوگیری کند، افزود؛ پلیس راهور با اجرای طرح‌های نظارتی، افزایش گشتی‌های کنترلی و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش کرده است تا بستر ایمن‌تری برای تردد شهروندان فراهم کند؛ اما بخش اصلی این موفقیت، نتیجه مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری کاربران ترافیک است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: ایمنی در رانندگی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که راننده تصمیم می‌گیرد با آرامش، دقت و احترام به حقوق دیگران پشت فرمان بنشیند. هر تصمیم کوچک در رفتار ترافیکی کاربران، می‌تواند تفاوتی بزرگ در سطح ایمنی تردد ایجاد کند. تردد ایمن تنها با رعایت قانون از جانب تمامی نهاد‌های موثر در ارتقا ایمنی تردد و مسئولیت‌پذیری و توجه به پیامد‌های هر رفتار شکل می‌گیرد.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادفات
خبرهای مرتبط
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
آخرین اخبار
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
طرح‌های تحولی ستاد مبارزه با موادمخدر آماده اجرا شد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم