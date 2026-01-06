سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از پایان مأموریت نیرو‌های اعزامی این سازمان در حادثه آتش‌سوزی کارخانه لبنیات کاله در شهر آمل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات کاله در آمل، اظهار کرد: حوالی ساعت ۵ صبح امروز، پس از خاموش شدن کامل آتش و اطمینان از ایمن‌سازی محل، مرحله نهایی لکه‌گیری به پایان رسید.

وی افزود: در ادامه، محل حادثه برای انجام مراحل پایانی عملیات، بررسی‌های تخصصی و تعیین علت وقوع آتش‌سوزی، به عوامل آتش‌نشانی شهر آمل تحویل داده شد و آتش‌نشانان اعزامی از تهران به پایتخت بازگشتند.

ملکی همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران نیز در محل حادثه حضور داشتند و روند عملیات را از نزدیک مورد بررسی و نظارت قرار دادند.

گفتنی است در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در کارخانه لبنیات کاله در شهر آمل و با توجه به وسعت حریق، بنا به درخواست ستاد مدیریت بحران استان مازندران، نیرو‌های کمکی و تجهیزات تخصصی از سازمان آتش‌نشانی تهران برای پشتیبانی عملیات اطفای حریق به محل حادثه اعزام شده بودند.

منبع: ایسنا 

