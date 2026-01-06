مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بر لزوم سامان‌دهی نمازخانه‌های عمومی استان، به‌ویژه نمازخانه‌های بین‌راهی، برای خدمات‌دهی بهتر و رفاه حال مسافران نوروزی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پویا طالب‌نیا در جلسه کارگروه بررسی وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی استان که با حضور دبیر ستاد اقامه نماز کردستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: کردستان هر ساله در ایام نوروز میزبان شمار زیادی از مسافران است و همین موضوع ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: تامین امکانات موردنیاز نمازخانه‌ها، توجه به سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، تعمیر و نگهداری سرویس‌های بهداشتی، نصب تابلو‌های راهنمای مناسب و به‌کارگیری متصدیان متعهد از جمله مواردی است که در بازدید‌های نظارتی مورد تاکید قرار دارد.

او با اشاره به فرهنگ مهمان‌نوازی مردم استان عنوان کرد: زمانی که مسافر وارد کردستان می‌شود، باید زمینه لازم برای ارائه خدمات شایسته، به‌ویژه در حوزه اقامه نماز و رفاه عمومی فراهم باشد.

طالب‌نیا همچنین از آمادگی کامل مراکز گردشگری و اقامتی استان برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد و یادآور شد: مراکز اقامتی دارای مجوز استان در حال حاضر ظرفیت اسکان بیش از هفت هزارو ۵۰۰ نفر در شبانه‌روز را دارند و در صورت تکمیل ظرفیت، سالن‌های ورزشی، مدارس، پارک‌های تجهیزشده، مساجد و مراکز موقت برای اسکان مسافران پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هدف اصلی از این اقدامات را افزایش رضایت‌مندی گردشگران و فراهم کردن زمینه ماندگاری بیشتر آنان در استان بیان کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کیفی‌بخشی به سفر‌ها یکی از رویکرد‌های اصلی است و ارتقای خدمات شایسته، نقش مهمی در تحقق این سیاست دارد.

او اظهار کرد: بازدید‌های مستمر با همکاری دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نواقص ادامه دارد.

 

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان

