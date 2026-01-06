شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال معتکفین آران و بیدگلی در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزهای معنوی اعتکاف به آخر رسید و دربهای مسجد آرام آرام به روی معتکفین گشوده شد، انگارعطر دعا و اشک، همراهشان بیرون میآید. دلهایی که چند روز مهمان خدا بودند، حالا سبک و آرام، قدم به شلوغی دنیا میگذارند. خروجشان پایان عبادت نیست؛ بلکه شروعی تازه برای نفس کشیدن با نام خداست. در این روزهای پر خیر و برکت مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان نیز میزبان معتکفین بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال آنها در روز پایانی این مراسم معنوی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان
