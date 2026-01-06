شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال معتکفین آران و بیدگلی در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های معنوی اعتکاف به آخر رسید و درب‌های مسجد آرام آرام به روی معتکفین گشوده شد، انگارعطر دعا و اشک، همراهشان بیرون می‌آید. دل‌هایی که چند روز مهمان خدا بودند، حالا سبک و آرام، قدم به شلوغی دنیا می‌گذارند. خروجشان پایان عبادت نیست؛ بلکه شروعی تازه برای نفس کشیدن با نام خداست. در این روزهای پر خیر و برکت مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان نیز میزبان معتکفین بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال آنها در روز پایانی این مراسم معنوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم اعتکاف ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
حال و هوای آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) آران و بیدگل در روز پایانی اعتکاف
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری اولین دوره مراسم معنوی اعتکاف در روستای تکه + عکس و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف
حال و هوای آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) آران و بیدگل در روز پایانی اعتکاف
قابی خاطره انگیز از حضور معتکفین آران و بیدگلی در مسجدصاحب الزمان (عج)
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان در شهرستان صالح آباد
آخرین اخبار
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان در شهرستان صالح آباد
قابی خاطره انگیز از حضور معتکفین آران و بیدگلی در مسجدصاحب الزمان (عج)
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف
حال و هوای آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) آران و بیدگل در روز پایانی اعتکاف
برگزاری سیزدهمین جشن آب در مدارس نیشابور به مناسبت ولادت امام (ع) + عکس
برگزاری اولین دوره مراسم معنوی اعتکاف در روستای تکه + عکس و فیلم
فیلمی از مراسم سنتی برش آخرین هندوانه منطقه گردشگری و توریستی چاله سنبک
حضور دانش‌آموزان استعداد درخشان در مراسم اعتکاف + عکس
تعویق در برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها دانشجویان را به دردسر انداخت
حس و حال شهدایی معتکفین آران و بیدگلی در سالروز وفات حضرت زینب (س) + فیلم