باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر تیموری گفت: در این مدت نامهای علی، امیرعلی، محمدحسین، حسین، امیرحسین، علیرضا، محمدحسن، محمدرضا، محمدمهدی و محمد بیشترین نام انتخابی برای نوزادان پسر بودهاست.
او اضافه کرد: همچنین اسمهای فاطمه، زهرا، زینب ریحانه، نورا، حلما، رقیه، پناه، ماهلین و رستا نیز بیشترین فروانی را میان نامهای نوزادان دختر داشته است.
او ادامه داد: در این مدت، پنج هزار و ۳۶۸ مورد وفات، پنج هزار و ۵۸ واقعه ازدواج و ۲ هزار و ۲۴۵ واقعه طلاق نیز در استان به ثبت رسیده است.
تیموری با بیان اینکه ثبت احوال امروز بهعنوان یکی از ارکان دولت الکترونیک فعالیت میکند، افزود: این سازمان از ساختار سنتی فاصله گرفته و به یک سازمان الکترونیک تبدیل شده است و ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی، نشر آمار و اطلاعات جمعیتی و ارائه خدمات هویتی از مهمترین مأموریتهای آن به شمار میآید.
مدیرکل ثبت احوال قم با اشاره به تنوع خدمات این سازمان، گفت: در حال حاضر ۵۰ نوع خدمت از سوی ثبت احوال به مردم ارائه میشود که بخش قابل توجهی از آن بهصورت الکترونیک انجام میشود.
او ادامه داد: ۹۵ درصد تغییر نامها در کوتاهترین زمان ممکن از طریق ثبت احوال انجام میشود و تنها پنج درصد از این موارد نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی است.
مدیرکل ثبتاحوال قم با تاکید بر توسعه خدمات غیرحضوری، تصریح کرد: بیش از ۲۰ خدمت ثبت احوال بهصورت الکترونیک ارائه میشود و مردم میتوانند بدون مراجعه به محل صدور شناسنامه یا محل سکونت قبلی، تنها با ارائه کد ملی در هر نقطه از کشور خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
به گفته مدیرکل ثبت احوال قم ، روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درخواست غیرحضوری در این اداره کل بررسی میشود که این امر ماهانه از حدود پنج هزار مراجعه حضوری جلوگیری کرده و موجب تسهیل امور مردم شده است.
مدیرکل ثبت احوال قم همچنین از ثبت الکترونیکی ولادت و ارائه مستمر آمارهای جمعیتی استان خبر داد و افزود: آمار جمعیتی استان قم بهصورت ماهانه استخراج میشود و از طریق بستر داخلی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد تا در برنامهریزیها مورد استفاده قرار گیرد.
منبع:ثبت احوال قم