جشن بزرگ آدم برفی + فیلم

جشن بزرگ آدم برفی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان مردم شهر برده رشه مریوان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن بزرگ آدم برفی در شهر برده رشه استان کردستان و با حضور خانواده ها و کودکان برگزار شد و فضای شاد و متفاوت را برای شهروندان فراهم کرد.

 

