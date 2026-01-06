فیلم سینمایی «افسانه اوچی» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سینمایی در گونه ﻓﺎﻧﺘﺰی، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، درام و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ محصول آمریکا، فنلاند و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن مهدی پاینده است. شیلا آژیر، ارسلان جولایی، حسین سرآبادانی، داود شعبانی نصر، زهره شکوفنده، خسرو شمشیرگران، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، سحر صحامیان، مهسا عرفانی، مینا قیاس پور مرادی، علی منصوری راد، غلامرضا مهرزادیان و کریم بیانی صداپیشههای این اثر بودهاند.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در دهکدهای، سالیان زیادی است که مردم به مقابله با حیوانات وحشی جنگلی با نام اوچی پرداختهاند. یوری، دختری در این دهکده با یک بچه اوچی آشنا میشود و متوجه میشود که اوچیها اصلا خطرناک نیستند و سرانجام میتواند اهالی دهکده را قانع کند که دست از کشتن اوچیها بردارند.
فیلم نشان میدهد که موجوداتی که ابتدا ترسناک به نظر میرسند، ممکن است فهم و مهربانی را طلب کنند و از این طریق، فیلم ارزش شناخت طبیعت و احترام به آن را به مخاطب منتقل میکند. یوری بهعنوان شخصیت اصلی، از آغاز خجالتی و ناامید است، اما در طول داستان شجاعت، احساس مسئولیت و رشد شخصیتی قابللمسی پیدا میکند که برای مخاطبان کودک و نوجوان الهامبخش است. استفاده از عروسکسازی عملی و طراحی منحصربهفرد موجودات اوچی، به جای تکیه صرف بر سی جی آی، باعث شده دنیای فیلم احساسیتر و واقعیتر به نظر برسد و برای مخاطبان احساس ارتباط بیشتری ایجاد کند. داستان فیلم دربارهی تغییر نگرش، بازتعریف ترس و یادگیری شناخت دیگران است، پیامهایی که برای تماشاگران کودک و نوجوان و خانوادهها قابل لمس و آموزندهاند.
شبکه نمایش، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.
