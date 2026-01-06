نازک کاری کردستان دارای جایگاه کشوری/۳۳ اثر هنرمندان کردستانی دارای مهر اصالت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- پویا طالب نیا اظهار کرد: با همکاری شهرداریها و ادارهکل اوقاف، ایجاد بازارچههای دائمی صنایع دستی در ورودی شهرها در دستور کار قرار گرفته است و شهرداریهای سنندج، سقز و کامیاران همکاری بسیار خوبی داشتهاند.
وی افزود: همچنین پروژه «عمارت حبیبی» نیز به عنوان موزه زنده هنرهای سنتی در حال پیگیری است تا هنرمندان بتوانند هم تولید و هم عرضه آثار خود را در این فضا انجام دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: کردستان توانسته به یک مقصد گردشگری برای هموطنان و بخشی از گردشگران خارجی تبدیل شود، اما با توجه به ظرفیتهای گسترده استان، این جایگاه برای ما نقطه طلایی محسوب نمیشود و هدفگذاری ما قرار گرفتن حداقل در میان پنج استان برتر کشور در حوزه گردشگری است.
طالب نیا در ادامه بیان کرد: برنامهها و سیاستهای مشخصی تدوین شده و تمام تلاش ما این است که با اجرای آنها به جایگاه مدنظر برسیم. توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاری و تقویت رویکرد گردشگری رویدادمحور از جمله محورهای اصلی این سیاستها است.
وی گفت: امسال از محل اعتبارات تبصره ۱۸ و ۱۵، منابع خوبی جذب شده که میتواند یک محرک جدی برای توسعه گردشگری باشد. در جریان سفر ریاست جمهوری به استان، حدود یک همت اعتبار برای این حوزه جذب شد که بخشی از آن صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری میشود که بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بیان کرد: گردشگری رویدادمحور برند اصلی استان کردستان است. البته قبول داریم که این رویدادها تاکنون به صورت مقطعی و نه کاملاً نظاممند برگزار شدهاند. به همین دلیل، کمیته «جشنها و رویدادها» به ساختار ستاد خدمات سفر اضافه شده و برنامهریزی منسجمی برای نوروز پیشرو در حال انجام است و تلاش میکنیم نوروز متفاوتی را در استان رقم بزنیم.