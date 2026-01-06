باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا در معاملات امروز سه‌شنبه افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک هفته اخیر رسید. این صعود تحت حمایت اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا صورت گرفت که انتظارات برای حرکت بانک مرکزی به سمت سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. همچنین تشدید تنش‌ها در ونزوئلا به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک «دارایی امن» دامن زده است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۴۴۶۵.۳۲ دلار رسید؛ این در حالی است که طلا در معاملات روز گذشته جهشی ۳ درصدی را تجربه کرده بود. شایان ذکر است که فلز زرد در ۲۶ دسامبر به سقف تاریخی ۴۵۴۹.۷۱ دلار دست یافته بود و سال گذشته را با ۶۴ درصد سود به پایان رساند که بهترین عملکرد سالانه آن از سال ۱۹۷۹ به شمار می‌رود.

همچنین قیمت قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۴۶۵.۷۰ دلار رسید.

از سویی دیگر قیمت معاملات فوری نقره با ۲.۹ درصد افزایش به ۷۸.۷۲ دلار رسید، سقف تاریخی نقره ۸۳.۶۲ دلار در ۲۹ دسامبر ثبت شده است. پلاتین با ۲.۵ درصد صعود به ۲۳۲۷.۱۷ دلار رسید، این درحالی است که پیش از این رکورد ۲۴۷۸.۵۰ دلاری را ثبت کرده بود. همچنین پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۷۲۱.۷۴ دلار رسید.

«ایلیا اسپیواک»، رئیس بخش اقتصاد کلان در شرکت «تیستی لایف»، معتقد است که بازار‌های جهانی در انتظار هفته‌ای پر از داده‌های اقتصادی هستند که در راس آنها گزارش اشتغال روز جمعه قرار دارد. «نیل کشکاری»، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگرچه تورم به کندی در حال کاهش است، اما احتمال افزایش ناگهانی نرخ بیکاری در آمریکا می‌تواند فرصت‌ها برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

در سطح ژئوپلیتیک، تحولات ونزوئلا به حامی اصلی قیمت طلا تبدیل شده است. این صعود پس از آن شدت گرفت که نیکلاس مادورو، پس از ربوده شدن توسط آمریکا در روز شنبه (عملیاتی که نگرانی‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت)، اتهامات مربوط به مواد مخدر را رد کرد. همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرده است که واشنگتن زمام امور این کشور آمریکای جنوبی را به دست خواهد گرفت.

به طور کلی، دارایی‌های بدون بهره مانند طلا، همواره از کاهش نرخ بهره و دوران بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک یا اقتصادی سود می‌برند.

