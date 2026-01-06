در پی ربوده شدن مادورو توسط آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک در آمریکای جنوبی، قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح یک هفته اخیر صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا در معاملات امروز سه‌شنبه افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک هفته اخیر رسید. این صعود تحت حمایت اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا صورت گرفت که انتظارات برای حرکت بانک مرکزی به سمت سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. همچنین تشدید تنش‌ها در ونزوئلا به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک «دارایی امن» دامن زده است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۴۴۶۵.۳۲ دلار رسید؛ این در حالی است که طلا در معاملات روز گذشته جهشی ۳ درصدی را تجربه کرده بود. شایان ذکر است که فلز زرد در ۲۶ دسامبر به سقف تاریخی ۴۵۴۹.۷۱ دلار دست یافته بود و سال گذشته را با ۶۴ درصد سود به پایان رساند که بهترین عملکرد سالانه آن از سال ۱۹۷۹ به شمار می‌رود.

همچنین قیمت قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۴۶۵.۷۰ دلار رسید.

از سویی دیگر قیمت معاملات فوری نقره با ۲.۹ درصد افزایش به ۷۸.۷۲ دلار رسید، سقف تاریخی نقره ۸۳.۶۲ دلار در ۲۹ دسامبر ثبت شده است. پلاتین با ۲.۵ درصد صعود به ۲۳۲۷.۱۷ دلار رسید، این درحالی است که پیش از این رکورد ۲۴۷۸.۵۰ دلاری را ثبت کرده بود. همچنین پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۷۲۱.۷۴ دلار رسید.

«ایلیا اسپیواک»، رئیس بخش اقتصاد کلان در شرکت «تیستی لایف»، معتقد است که بازار‌های جهانی در انتظار هفته‌ای پر از داده‌های اقتصادی هستند که در راس آنها گزارش اشتغال روز جمعه قرار دارد. «نیل کشکاری»، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگرچه تورم به کندی در حال کاهش است، اما احتمال افزایش ناگهانی نرخ بیکاری در آمریکا می‌تواند فرصت‌ها برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

در سطح ژئوپلیتیک، تحولات ونزوئلا به حامی اصلی قیمت طلا تبدیل شده است. این صعود پس از آن شدت گرفت که نیکلاس مادورو، پس از ربوده شدن توسط آمریکا در روز شنبه (عملیاتی که نگرانی‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت)، اتهامات مربوط به مواد مخدر را رد کرد. همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرده است که واشنگتن زمام امور این کشور آمریکای جنوبی را به دست خواهد گرفت.

به طور کلی، دارایی‌های بدون بهره مانند طلا، همواره از کاهش نرخ بهره و دوران بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک یا اقتصادی سود می‌برند.

منبع: المیادین

برچسب ها: طلای جهانی ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
آخرین اخبار
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اجلاس متحدان اوکراین در پاریس: طرح صلح آمریکا بررسی می‌شود
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
سایه جنگ کاراکاس بر صلح گرینلند
ترامپ برگزاری انتخابات در ونزوئلا در ۳۰ روز آینده را رد کرد
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور