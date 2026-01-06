باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - محمدزاده مدیر واحد شعر و موسیقی گفت: هفت اثر جدید موسیقی در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری با همکاری شاعران، آهنگسازان، تنظیمکنندگان و خوانندگان بومی استان شده است
وی افزود: این آثار در قالبهای پاپ، تلفیقی و ارکستال و با محوریت موضوعاتی همچون فرهنگ عامه، معرفی جاذبههای گردشگری شهرستانها و مرکز استان، و سرودهایی با مضامین ملی و میهنی ایران و ایرانی تولید شده و مجوز پخش در شبکههای استانی و سراسری را اخذ کردهاند.
محمدزاده بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۲۱ اثر موسیقی در قالبهای تلفیقی، محلی، پاپ، ارکستال و سرود تولید شده است که همگی موفق به دریافت مجوز پخش در شبکههای استانی و سراسری شدهاند.
این آثار به موضوعات متنوعی از جمله جنگ دوازدهروزه، معرفی ظرفیتهای استان، مناسبتهای ملی و مذهبی همچون سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید، میلاد پیامبر اکرم (ص)، مضامین عاشورایی، عید غدیر، امام زمان (عج)، ماه مبارک رمضان، بزرگداشت مقام معلم و مفاهیم عرفانی مبتنی بر ادبیات فاخر ایرانی پرداختهاند.