مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت عنوان کرد: این صندوق در ۹ ماهه اولسال ۱۴۰۴، مجموعاً مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان وام در قالب ۳۸۳۶ فقره تسهیلات به نیازمندان پرداخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی-  جلال محمودیان: این وام‌ها در چهار حوزه اصلی اشتغال و خودکفایی، حمایتی، مسکن و فرهنگی پرداخت شده‌اند.

 محمودیان گفت:  بیشترین سهم از این تسهیلات با مبلغ ۷۱ میلیارد تومان در قالب ۲۳۹۶ فقره، به بخش تسهیلات حمایتی اختصاص یافته است.

 وی ادامه داد: پس از آن، تسهیلات اشتغال و خودکفایی با مبلغ ۲۵ میلیارد  تومان در قالب ۵۳۲ فقره وام، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی افراد ایفا کرده است.

 محمودیان گفت: در حوزه مسکن، ۱۶ میلیارد تومان در قالب ۳۸۰ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

 وی بیان کرد: همچنین در بخش فرهنگی، مبلغ ۸ میلیارد تومان در قالب  ۲۲۱ فقره وام و تسهیلات به دانش اموزان و دانشجویان معزز ارائه گردیده است.

