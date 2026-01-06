تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ کاهش دما و احتمال رگبارهای پراکنده

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان – سه‌شنبه 16 دی 1404

سازمان هواشناسی استان هرمزگان اعلام کرد که امروز سه‌شنبه 16 دی 1404، ناپایداری‌های جوی و دریایی در مناطقی از شرق و مرکز استان و همچنین در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. این ناپایداری‌ها به نسبت روز گذشته شدت کمتری دارند.

از صبح تا ظهر، وزش بادهای شمال شرقی در نواحی شرقی و مرکزی استان شدت خواهد گرفت، که موجب بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد. در برخی نقاط از نواحی جنوبی خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان نیز عبور ابر و رگبارهای پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت دریایی استان به این صورت است که خلیج فارس آرام خواهد بود، اما در تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ساعات ظهر متلاطم خواهد بود. بنابراین، از شناورهای سبک و تفریحی خواسته شده است که با احتیاط بیشتری تردد کنند.

برای روزهای چهارشنبه تا جمعه، رگبارهای پراکنده باران در مناطق دریایی استان هرمزگان پیش‌بینی می‌شود. همچنین، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان تا پایان هفته جاری مورد انتظار است.

منبع:هواشناسی هرمزگان