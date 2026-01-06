مدافع چپ تیم فوتبال مصر در دیدار مقابل بنین در جام ملتهای آفریقا با مصدومیت شدیدی روبرو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حمدی، مدافع چپ تیم ملی مصر، در نیمه اول بازی مصر مقابل بنین در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ دچار مصدومیت جدی و نگران‌کننده‌ای شد.

حمدی ۳۰ ساله در دقیقه ۴۲ پس از برخورد شدید رودولفو آلوکو، بازیکن بنین، به زمین افتاد. به نظر می‌رسد مصدومیت از ناحیه زانوی چپ او بوده که ناشی از فرود نامناسب پس از برخورد با بازیکن حریف بوده است.

حمدی نتوانست به بازی ادامه دهد و در میان موجی از غم و اندوه و تشویق هواداران حاضر، با اشک زمین را ترک کرد و با برانکارد به زمین منتقل شد. حسام حسن سرمربی مصر، در دقیقه ۴۴ تعویض اجباری انجام داد و احمد فتوح را به جای حمدی وارد زمین کرد.

گزارش‌های اولیه پزشکی حاکیست که حمدی ممکن است از ناحیه رباط زانو دچار آسیب‌دیدگی شده باشد. قرار است او ظرف چند ساعت آینده در بیمارستانی در مراکش تحت معاینات پزشکی بیشتر و اسکن MRI قرار گیرد تا میزان آسیب‌دیدگی و زمان بهبودی مورد انتظار مشخص شود.

این بازیکن در تیم پیرامیدز مصر بازی می‌کند که در حال حاضر در رتبه دوم لیگ این کشور قراردارد.