رئیس پنتاگون، اعلام کرد نزدیک به ۲۰۰ پرسنل نظامی آمریکا در عملیاتی که منجر به ربودن نیکلاس مادورو در کاراکاس شد، حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگسث، رئیس پنتاگون روز دوشنبه گفت نزدیک به ۲۰۰ پرسنل نظامی آمریکایی به عنوان بخشی از عملیات دستگیری  نیکلاس مادورو وارد پایتخت ونزوئلا، کاراکاس شدند.

نیرو‌های آمریکایی مادورو و همسرش را در آخر هفته از محل اقامتش ربودند. واشنگتن مادورو را به اداره یک کارتل مواد مخدر متهم کرده و جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای دستگیری او تعیین کرده بود.

هگسث در سخنرانی برای ملوانان و کشتی‌سازان آمریکایی در ویرجینیا گفت: «نزدیک به ۲۰۰ نفر از بهترین آمریکایی‌های ما به مرکز کاراکاس رفتند... و یک فرد متهم تحت تعقیب عدالت آمریکا را، در حمایت از اجرای قانون، دستگیر کردند، بدون اینکه حتی یک آمریکایی کشته شود.»

هگسث در حالی مدعی شده که در این عملیات کسی کشته نشده که آمارها از تلفات بالای هشتاد نفر خبر داده اند.

این اولین بار بود که یک مقام آمریکایی عددی برای نیرو‌های آمریکایی ارائه می‌داد که به عنوان بخشی از عملیات چشمگیر - که شامل بیش از ۱۵۰ هواپیمای نظامی در نقش‌های مختلف از جمله حمله به دفاعیات ونزوئلا نیز بود - از طریق بالگرد به کاراکاس یورش بردند.

مادورو و همسرش سیلیا فلورس هر دو روز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک اعلام بی‌گناهی کردند.

