باشگاه خبرنگاران جوان - معصومی اظهار کرد: داروی «اورفورگلیپرون» که این روزها در فضای مجازی با عنوان «مانجارو خوراکی» تبلیغ می‌شود، در دنیا صرفا در مرحله تحقیقاتی و مطالعات بالینی است و تاکنون مجوز تولید و توزیع توسط FDA آمریکا و هیچ مرجع معتبر دیگری را نگرفته است؛ بنابراین به طور قانونی در هیچ جای دنیا در دسترس عموم قرار نگرفته است.

وی افزود: «تیرزپاتید» با نام تجاری مانجارو در سطح جهانی فقط به شکل تزریقی موجود است و تاکنون هیچگونه فرم قرص خوراکی از آن در سازمان‌های دارویی معتبر دنیا ثبت نشده است و خرید و فروش این دارو، مصداق فرآورده قاچاق و فاقد مجوز محسوب می‌شود.

به گفته معصومی، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد تیرزپاتید به صورت تزریقی می‌تواند در برخی بیماران منجر به کاهش وزن تدریجی شود، اما ادعاهای مطرح شده درباره کاهش ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم وزن در یک ماه، هیچ مبنای علمی معتبر ندارد و در مطالعات بالینی تأیید نشده است.

کارشناس دفتر پایش فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو هشدار داد: دارو درمانی چاقی تنها در موارد خاص و با تجویز پزشک مجاز است زیرا در صورت عدم رعایت دُز و دوره درمانی مناسب، خطر بروز عوارض جانبی وجود دارد و وزن کاهش‌یافته اغلب در مدت کوتاهی پس از قطع دارو باز می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان باید از تهیه هر دارویی داروها ازجمله داروهای لاغری که فاقد تایید سازمان غذا و دارو هستند اجتناب کرده و از مصرف محصولات دارویی با منشأ نامعلوم که در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مسیرهای نظارتی گزارش دهند.

منبع: سازمان غذاودارو