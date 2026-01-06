با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار‌های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ با VAR برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تمام دیدارهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ با استفاده از VAR برگزار خواهد شد. این در حالی است که در دور گروهی این امکان وجود نداشت.

برنامه بازی‌های تیم‌های ایرانی استقلال و سپاهان در مرحلهحذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

استقلال ایران

بازی رفت: استقلال ایران مقابل الحسین اردن، ۲۱ بهمن ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس

بازی برگشت: الحسین اردن میزبان استقلال ایران، ۲۸ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی امان

سپاهان ایران

بازی رفت: سپاهان ایران مقابل الاهلی قطر، ۲۲ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان

بازی برگشت: الاهلی قطر میزبان سپاهان ایران، ۲۹ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه الثمامه دوحه

