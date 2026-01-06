باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۱ بهمن باید از تیم الحسین اردن میزبانی کند. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به میزبانی استقلال در مرحله گروهی و استفاده از ورزشگاه شهدای شهر قدس، این ورزشگاه را بهعنوان میزبان دیدار با الحسین معرفی کرده است، اما مدیران باشگاه استقلال هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکردهاند.
با توجه به ترمیم زمین چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، انتظار میرود این ورزشگاه برای میزبانی از آبیپوشان شرایط مناسبی داشته باشد، اما همچنان احتمال دارد کیفیت چمن برای ریکاردو ساپینتو قابل قبول نباشد.
استقلالیها حدود ۴ روز دیگر فرصت دارند تا تکلیف ورزشگاه میزبان این بازی را مشخص کنند؛ اینکه آیا دیدار مقابل الحسین در شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد یا تیم راهی شهر دیگری میشود. تأیید ورزشگاه میزبان بازی نیز منوط به تصمیمگیری مسئولان AFC است.
مذاکرات مثبتی بین مسئولان باشگاه استقلال و مسئولان استان یزد انجام شده و به احتمال زیاد، یزد میزبان دیدارهای آینده استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.