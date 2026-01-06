باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش تایلند اعلام کرد که کامبوج بابت شلیک به خاک این کشور عذرخواهی کرده و آن را «تصادفی» خوانده است. این اظهارنظر پس از آن صورت گرفت که بانکوک، کامبوج را به نقض آتشبس و زخمی کردن یکی از سربازان تایلندی بر اثر شلیک خمپاره در یک منطقه مرزی متهم کرده بود.
ارتش تایلند در بیانیهای اعلام کرد: «با یگان نظامی طرف کامبوجی در منطقه تماس برقرار شد و آنها توضیح دادند که هیچ قصدی برای شلیک به خاک تایلند وجود نداشته و این حادثه ناشی از یک خطای عملیاتی بوده است.»
پیش از این، تایلند کامبوج را به نقض آتشبسی که ۱۰ روز از اجرای آن میگذرد، متهم کرده بود؛ چرا که بر اثر حملات خمپارهای در نوار مرزی، یکی از سربازان این کشور مجروح شده بود.
شایان ذکر است که تنشها از هفته اول دسامبر ۲۰۲۵ و پس از ادعای تایلند مبنی بر استقرار تجهیزات نظارتی پیشرفته توسط ارتش کامبوج در «مناطق خاکستری» (مناطق تعیین تکلیف نشده) آغاز شد. در اواسط دسامبر ۲۰۲۵، گزارشهایی از تبادل آتش سنگین و استفاده از تسلیحات نیمهسنگین مخابره شد که منجر به تخلیه چندین روستا در نوار مرزی از سوی هر دو طرف گردید.
با این وجود پس از میانجیگری اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، دو کشور در اواخر دسامبر (حدود ۱۰ روز پیش از حادثه فعلی) بر سر یک آتشبس شکننده توافق کردند تا نیروهای خود را از نقاط تلاقی عقب بکشند.
