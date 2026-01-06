باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زلزلهٔ ۶ ریشتری در ژاپن + فیلم

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر مناطق غربی کشور ژاپن را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های ژاپنی از زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر در مناطق غربی این کشور خبر دادند. این زمین‌لرزه در عمق حدود ۱۰ کیلومتری رخ داده و هنوز گزارشی از تلفات آن مخابره نشده است.

 

