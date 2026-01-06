زلزلهٔ ۶ ریشتری در ژاپن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f6.\u06f2 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0622\u0646 \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n