دستغیب می‌گوید تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است و تمامی چارچوب های رسیدگی و استانداردهای تفریغ به روزرسانی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی) مجلس شورای اسلامی قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ و تاکید بر اینکه فرصت مناسبی مهیا شده است تا قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۵ این گزارش ارائه شود، گفت: هدف اصلی تفریغ بودجه نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهاد مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های است.

دستغیب ادامه داد: امسال با رویکرد تحولی، گزارش‌های موضوعی متعددی از جمله در حوزه نفت و رابطه مالی آن با دولت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه شده است، اما تمرکز اصلی دیوان محاسبات در سال جاری بر حسابرسی منابع قرار دارد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی گفت: برای نخستین‌بار پایش اجرایی بودجه در سطح اول تفریغ ارائه شد تا امکان نظارت برخط فراهم شود. در همین راستا، ۳۷ گزارش پیوست نیز ارسال شده است که به افزایش کارآمدی نظارت و تسریع در رسیدگی به انحراف از قوانین کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: ۴۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد بند‌های و اجزای تبصره قانونی صورت گرفته بیش از ۳ هزار دستگاه اجرایی حسابرسی شده است.

دستغیب با اشاره به اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر در سال ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید که این تأخیر، منجر به اجرای ناقص مصوبات مجلس می‌شود. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۲ حکم به‌صورت ناقص و ۱۱۴ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری مجلس، تعداد احکام دارای ماهیت غیربودجه‌ای و احکام دائمی در بودجه کاهش یافته که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات درباره وضعیت دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی بیان کرد: تعداد این دستگاه‌ها از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۸ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته دستگاه‌هایی که حساب پس نمی‌دهند، در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

متن این گزارش را در  اینجا بخوانید.

