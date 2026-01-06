کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته گذشته کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دو عملیات با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان برآورد کردند.

هموطنان برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی، چون احتکار کالا و … را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا