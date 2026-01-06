کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته گذشته کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دو عملیات با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان برآورد کردند.

هموطنان برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی، چون احتکار کالا و … را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا

برچسب ها: قاچاق ، فراجا
خبرهای مرتبط
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
کامیونت حامل ۴ تن مرغ قاچاق در توقیف پلیس
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
آخرین اخبار
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم