جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا از امروز سه شنبه ۱۶ دی در عربستان آغاز می‌شود.

رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی کشور عربستان از امروز در این کشور آغاز می‌شود و تیم ملی کشورمان در گروه ۳ این رقابت‌ها فردا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف کره جنوبی می‌رود.
در این دوره از رقابت‌ها کشور‌های مدعی از جمله قهرمان‌های ادوار قبلی همانند ازبکستان، عراق، ژاپن، کره جنوبی و همچنین تیم‌های اردن و ایران حضور دارند و همچنین تیم ویتنام که در دور مقدماتی از شگفتی سازان بود و بدون گل خورده به دور نهایی رسید نیز حضور دارند.
۱۶ تیم در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند و در ۴ ورزشگاه از دو شهر عربستان به میدان می‌روند.
هر چند که همه نگاه‌ها به فینال خواهد بود این بازی قرار است در ورزشگاه شهر ورزشی شاهزاده عبدالله الفیصل در جده برگزار شود، ورزشگاهی که میزبان ۹ مسابقه دیگر نیز خواهد بود. چندین مسابقه در ورزشگاه شهر ورزشی پادشاه عبدالله در جده برگزار می‌شود، در حالی که ریاض میزبان مسابقاتی در ورزشگاه شهر ورزشی شاهزاده فیصل بن فهد و ورزشگاه SHG آرنا باشگاه فوتبال الشباب خواهد بود و باید دید کدام تیم ها در روز پایانی برای تصاحب جامه رقابت می پردازند.
تیم ملی امید کشورمان با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان و لبنان همگروه است.

برچسب ها: تیم ملی امید ، امید روانخواه
