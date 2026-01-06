مشاور طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت:دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن در برخی از شهر‌ها آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعودی‌ مشاور طرح‌های‌حمایتی‌ مسکن‌ وزارت راه وشهرسازی  در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن در برخی از شهرها آغار شده و تاکنون ۲۰ هزار ظرفیت ایجاد و ۶ هزار نفر هم ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر استان اصفهان، آذربایجان غربی، استان کرمان ،چهارمحال بختیاری یک شهر سیستان و بلوچستان و در مجموع  در ۴۱ شهر ظرفیت ایجاد شده است‌.

او بیان کرد: در استان تهران ظرفیت فعلاً ایجاد نشده  است و در حال حاضر  این پروسه ادامه دار هست و هر جایی که برای ما مسجل بشه که این زمین ها با این ملاحظات و فاکتور های که گفتم تامین شده در همان لحظه سایت  را باز خواهیم کرد. 

